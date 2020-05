Nuevo TR90® KIT de 30 días para darle forma al cuerpo en un mes Comunicae

lunes, 11 de mayo de 2020, 13:58 h (CET) Nu Skin, líder mundial en productos para el bienestar y cuidado personal de primera calidad, amplía su marca Pharmanex y la gama TR90® con el lanzamiento de su nuevo kit TR90® de 30 días, un programa que ayuda a transformar la forma de comer, de moverse y de vivir en sólo un mes Hasta ahora, la gama TR90 se basaba en el Programa de Bienestar TR90, un programa de control de peso de 90 días basado en ciencia nutricional, el poder de los ingredientes naturales y un sistema de apoyo personal. El nuevo kit de 30 días es también una excelente introducción al programa si se desea probar antes de comprometerse con la versión completa de 90 días.

El Programa de Bienestar TR90® no es otra dieta más ni una forma rápida de ponerse en forma, se trata de un programa pionero en fomentar un estilo de vida saludable que, además, ayuda a alcanzar los objetivos de control de peso. Con la ayuda de barritas sustitutivas de comidas con sabor a limón o a chocolate (TR90® M-Bars), bebidas ricas en ingredientes botánicos (TR90® JS) y suplementos naturales cuidadosamente seleccionados (TR90® Complex C y Complex F), junto con una guía que contiene ejercicios y un plan de comidas en formato digital, el Programa de Bienestar TR90® se convierte en pionero a la hora de promover un estilo de vida saludable.

Al enfocarse en los hábitos diarios que se interponen entre la persona y sus objetivos, el Kit de 30 días TR90® ayudará a optimizar la dieta con suplementos alimenticios botánicos y recetas descargables, planes de comidas y guía de ejercicios. Este nuevo kit mantiene los elementos principales del programa original TR90® Wellbeing como las barras M TR90®, TR90® JS y TR90® Complex C y Complex F, pero se ha simplificado al suprimir algunos de los extras y sustituirlos por archivos digitales.

"Para nuestros clientes, el Kit de 30 días TR90® no es sólo una solución a corto plazo y una forma de probar el programa TR90® Wellbeing, sino que también aporta un enfoque más sostenible y ecológico para una vida saludable”, explica Thomas Leclere, director de la gama de productos Pharmanex. “Con este kit, conservamos sólo lo esencial y eliminamos el estuche de cartón, los accesorios de plástico y los folletos de papel que vienen con el programa de bienestar TR90®. Los reemplazamos con un soporte digital que incluye una guía, ejercicios de fitness y recetas. Esto nos permite reducir espacio durante el transporte y salvar árboles usando menos papel. Eso hace que nuestro Kit de 30 días TR90® sea una solución completamente relevante en nuestra sociedad actual", concluye.

