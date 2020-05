Estas son las ventajas de montar una franquicia, según la empresa Rim Mobile Comunicae

lunes, 11 de mayo de 2020, 13:02 h (CET) En tiempos de crisis la clave está en reinventarse , esto es lo que asegura la franquicia malagueña de reparacion de móviles Rim Mobile. Una empresa muy consolidada dedicada como indicamos , a dar cobertura de reparación de móviles, consolas, tablets y ordenadores con todas las garantías y de forma eficiente que se lanza como franquicia Esta franquicia de reparación de móviles, no requiere de canon ni royalty y además se encargan de la formación técnica del equipo. Rim Mobile afirma que hacerse con una franquicia tiene numerosas ventajas frente a crear una empresa no franquiciada:

-Formación, soporte y asistencia de forma contínua.

- La franquicia dará acceso a herramientas y programas de marketing y publicidad a los franquiciados.

- Acceso a una inversión rentable y de bajo riesgo.

- Imagen de marca y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

- Ayudas en la ubicación del emplazamiento del local.

- Investigación y desarrollo continuode nuevos productos y servicios.

- Mayor probabilidad de éxito. Cuando el franquiciado adquiere una licencia de apertura , adquiere una marca ya establecida en el mercado, con un segmento de clientes bien definido. Sin embargo, cuando se inicia un proyecto propio, no se cuenta con ningún tipo de ayuda en publicidad e imagen que conlleve un empujón al crecimiento.

No se puede olvidar que los negocios independientes tienen una probabilidad del 70 al 80% de no sobrevivir durante los primeros años de vida, mientras que los franquiciados tienen un 80% de posibilidades para mantenerse activos.

En resumidas cuentas, se puede afirmar que el éxito de las franquicias está en el apoyo y protección que ofrece a los empresarios trabajar bajo una marca y una imagen que ya cuentan con un firme posicionamiento en el mercado, y además con una amplia red de clientes, negocios, mercados y la garantía de un éxito que ya ha sido demostrado.

Los expertos señalan que las franquicias se considera el modelo de negocio con mayor expansión en el mundo. Debido a su rápido crecimiento, bajo riesgos y muchos beneficios.

Por todo esto, la franquicia de reparación de móviles, Rim Mobile, afirma que en estos tiempos de difícil situación económica, montar una franquicia bajo su marca, es una opción muy confiable y solvente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.