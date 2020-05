Ewent ofrece la gama más completa de soluciones de carga para casa Comunicae

lunes, 11 de mayo de 2020, 12:50 h (CET) En todas las viviendas hay cada vez más aparatos eléctricos y los mismos enchufes de siempre, por lo que tener regletas y cargadores para varios dispositivos a la vez se hace imprescindible en el día a día Ewent cuenta con la gama más completa de soluciones de carga y hace más accesible las conexiones eléctricas por toda la casa. Las bases distribuyen la electricidad en uno o más enchufes, tanto los habituales como los puertos USB adaptados para facilitar la conexión de cualquier aparato.

Una de las primeras cosas que se deben tener en cuenta para comprar una regleta es el número de tomas que se necesitan, tanto de enchufes básicos como de puertos USB. Para ello, Ewent tiene diferentes opciones adaptadas a las necesidades de cada usuario, desde regletas con 3 tomas de corriente y 3 puertos USB 2.4 (EW3938 y EW3939), 4 tomas de corriente y 6 puertos USB 6 A (EW3937) o de 5 tomas de corriente y 2 puertos USB 2.1 A (EW3935).

Este tipo de bases cuentan con elementos de protección y seguridad en el hogar contra subidas de tensión o cortes de luz que puedan afectar a los dispositivos que estén conectados en ese momento.

Además de este tipo de productos, es importante saber elegir el cargador que más se adapte a las necesidades de cada persona. Por eso, Ewent ofrece una gran variedad de cargadores USB, desde los más modernos con USB tipo C tanto con puerto 18W (EW1315) como con conector directo de 100-240V (EW1305); hasta los cargadores USB tipo A más comunes hoy en día en múltiples variables: 2 puertos USB 3.1 A con toma de corriente (EW1211), USB compacto de 1 puerto 2.4A (EW1300), 2 puertos 2.4A que cargan simultáneamente (EW1302), 2 puertos de carga más rápida 3.2A(EW1312) y 4 puertos 5.4A(EW1304). Finalmente, también dispone de cargadores para usuarios Apple con conector Lightning (EW1213).

Sean cuales sean las necesidades, disponer de bases en casa y de cargadores suficientes es necesario no solo para desarrollar la actividad profesional sino para el día a día en el hogar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.