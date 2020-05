Que no te conozcan Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 11 de mayo de 2020, 09:38 h (CET) Desde abajo, donde se haya puede ver, sentir en ella

tantas cosas,

desde ahí se siente grande

en experiencias,

aunque a los ojos de los hombres

sea la más pequeña y pobre,

la que quedó en la memoria de tantos,

más no en su vida.



Esa es ella, no fue otra,

y aunque ahora es "doña Nadie",

siente en ella el alma grande

y aunque le pese no haber luchado

por ser como los demás,

mucho más le pesaría

el llegar a ser uno de ellos,

a la par que una ignorante.



