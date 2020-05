​En los países pobres Juan García, Cáceres Lectores

sábado, 9 de mayo de 2020, 09:44 h (CET) Centrados como estamos en la lucha contra el coronavirus en Europa y Estados Unidos, no miramos las consecuencias que la pandemia va a tener los países pobres. Las previsiones para África son trágicas. El continente vecino lleva un mes de retraso respecto a nosotros, pero no va a quedar a salvo. Es difícil hacer estimaciones de cómo va a impactar sanitariamente la actual crisis, pero un solo dato es ilustrativo: en la mayoría de los países africanos hay cinco camas de cuidados intensivos por cada millón de habitantes, en Europa hay 4.000. Y luego están las consecuencias económicas.



El Banco Mundial señala que el cierre de fronteras, la caída del precio de las materias primas y el aumento del coste de los alimentos, van a disparar el hambre. Solo en el oeste de Africa, la FAO estima que las personas con problema para alimentarse pasarán este verano de 11 a 17 millones.











