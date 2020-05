La cuestión radical del sentido de la vida humana, y la cuestión de la solidaridad profunda que debe sustentar la convivencia civil, han entrado con fuerza y conviene tomarlas en serio, también desde el ámbito de la política. El valor de la vida en cualquier circunstancia que atraviese, el cuidado de los mayores, la cohesión social y la protección de laCreación son temas que no deberían volver a ser marginales.



Como decía recientemente el Secretario de la CEE, es necesario que estas grandes cuestiones entren en diálogo con la labor de la ciencia y de la tecnología, y con los planes de reconstrucción económica, porque si no, no habremos cambiado a mejor después de tanto sufrimiento.