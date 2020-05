Carta de una jubilada de 73 años

La situación política actual me preocupa casi tanto como la pandemia, porque después de una guerra o de una peste se está en peligro de pasar a una situación social y económica, que en la historia ha sido el origen de las dictaduras peores.



No me gustan los políticos que únicamente se preocupan por ellos y caen en una de las siguientes posturas: A) Político engreído cuyo objetivo es dirigir en beneficio propio. De la desgracia, él o los suyos, ven formas de enriquecerse. Olvidan la necesidad de los más débiles, despreciando el bienestar social.



Pueden que inesperadamente mejoren la economía, pero dejan atrás a gran parte de la población.

B)Político mesiánico que no duda tampoco en enriquecerse, pero que se apoya en la palabra bienestar social para crear una mayoría de necesitados, cuya única salida sea depender de papá estado. Puede que lleguen a contar con unos súbditos fieles hasta lo absurdo. Sin embargo el desprecio por el trabajo, la industria y la economía, más pronto que tarde, convierten al país en una ruina.



Me gustaría tener políticos capaces de concertar soluciones acertadas, con tiempo para evitar el peor escenario posible; y lo haga de la mano de expertos por conocimientos y trayectoria, y de empresarios y de trabajadores, para planificar juntos.



Tendrán que pensar en crear nuevas empresas que permitan al pueblo mejorar su situación, con trabajo y esfuerzo. Es evidente que hay necesidades que aún no están cubiertas y que requieren puestos de trabajo para tanta gente en paro.



Se me ocurren las siguientes:

1)Creación de empresas de material sanitario.



2) Empresas públicas que faciliten viviendas de alquiler asequibles.



3) Creación de infraestructuras que permitan un transporte ferroviario adecuado y actual con aquellas provincias más necesitadas: Cáceres, Badajoz, Teruel, Santander, Almería, Murcia...



4) Personal suficiente y con salarios adecuados en los siguientes servicios: Sanidad, educación, empresas, residencias, comedores, ONG,…



Inspectores fiscales, y otros que revisen también viabilidad de éstos servicios. No se trata de fiscalizar ideologías, sino que los lugares reúnan las condiciones adecuadas, como locales número de trabajadores, y adecuación a sus fines. (¿Les parece justo que se contraten a médicos por 1.100 euros con jornadas de 70 horas y sin el adecuado material para evitar contagios?)



Hay que favorecer la creación de empresas y la sostenibilidad de las mismas, y estudiar las ayudas necesarias, tanto las de a fondo perdido como los préstamos. Estos últimos no se podrán pagar hasta después de seis meses o un año de la puesta en marcha de las mismas. Ayudas que pueden ser del Estado o de Europa, que vigilaran la viabilidad de las mismas antes de concederlas, y que también se trabajarán en el congreso con la participación de todos los partidos.



Supongo que ya podrían todos ir estudiando un plan asequible y justo para aliviar la crisis que se nos avecina.



En cuanto a la asistencia a clases de niños que permita la conciliación familiar y una distancia de seguridad únicamente se me ocurren dos opciones: 1) Días alternos y el resto de días actividades diversas con otro personal adecuado, que habrá que contratar.



2)Hacer turno de mañana de 9 a 12,30 h. más horario de comedor.



Turno de tarde: Comedor a las 14 h. y Clases de 15 a 18,30 h. Habría que emplear profesores con media jornada. En cuanto a mí no se me ocurre otra cosa que escribir cartas como esta, aunque puede que sean ideas pueriles y utópicas, quiero tener fe en que alguien las considere algo útiles.



Perdón por la extensión, y que nos vaya bien a todos.