​El desafío del coronavirus y Azerbaiyán ante él

Por Aslan Aslanov



A lo largo de casi cien días, el mundo ha estado luchando por la vida con un enemigo invisible: el coronavirus. Se están tomando estrictas medidas de confinamiento. Las fronteras están cerradas. Los aviones no vuelan. Los trenes no funcionan. Las clases en las escuelas han sido suspendidas. Todos los eventos públicos y deportivos han sido cancelados. Las calles y plazas, parques y callejones que antes estaban llenos de gente se han sumido en el silencio. La mitad de los 7 mil millones de habitantes del mundo - casi 4 mil millones de personas - no salen de casa.

Al mismo tiempo, el número de infectados y víctimas de la infección crece día a día. Las cifras que cambian cada hora dan testimonio del gran reto al que se enfrenta la humanidad, la tragedia de millones. Las pérdidas son diferentes - varían según los continentes, los países e incluso las ciudades. La comparación de las cifras muestra cuán eficaz es la lucha contra el virus en los diferentes países. Se cita a Azerbaiyán entre los países modelo.



El primer caso de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se apareció el 31 de diciembre. Aunque la enfermedad se convirtió en una epidemia después de algún tiempo, el mundo no dio especial importancia a lo que estaba sucediendo. Los habitantes de América y Europa pensaban que el virus no les alcanzaría. El mundo pareció olvidarse de la globalización por un momento, y eso le costó caro. Ya hay más de 3,5 millones de infectados en el mundo y casi 250.000 personas han muerto. El tiempo que ha pasado desde que comenzó la propagación del virus puede describirse como un período que conmocionó al mundo en el sentido literal de la palabra. Desde hace unos 100 días, ha habido un enfrentamiento despiadado entre el hombre y el virus, y nadie sabe cuándo terminará.



Pero las decisiones correctas y oportunas tomadas como resultado de la previsión del Presidente Ilham Aliyev han permitido al país la oportunidad de reducir las pérdidas al mínimo. El gobierno proporciona el máximo apoyo social a los más diversos segmentos de la población. No es casualidad que Azerbaiyán sea uno de los países que se destacan por la eficacia de sus medidas contra el coronavirus.



En las condiciones de una pandemia, todo país se enfrenta a dos opciones: proteger la vida de las personas o salvar la economía. Azerbaiyán es un país que, sin tener en cuenta las consecuencias económicas y sin vacilar en absoluto, eligió la primera opción. Así pues, confirmó una vez más que es un Estado de orientación social.



El plan de acción aprobado para la aplicación de la Orden Presidencial prevé un total de 10 programas en las esferas mencionadas. Cubren a 2,5 millones de personas, lo que demuestra las proporciones aún sin precedentes de apoyo social.



Revisemos algunos de los puntos clave. En general, se ha asegurado el empleo con la preservación de los salarios de más de 900.000 personas que trabajan en el sector público y 690.000 personas que trabajan en empresas no estatales.



Todos los organismos gubernamentales han recibido instrucciones de no cometer despidos injustificados. Se hizo un llamamiento a los empresarios en este sentido. El Estado pagará una parte significativa de los salarios de más de 300.000 personas que trabajan en 44.000 entidades comerciales. Además, más de 290.000 representantes de microempresas y empresarios privados se beneficiarán del apoyo del Estado.



Con el fin de ampliar las oportunidades de empleo, el Centro “DOST” ha comenzado a crear 50.000 puestos de trabajo públicos. Se han asignado fondos por un monto de 30 millones de manats (moneda azerbaiyana) para esto. El número total de empleos públicos ha alcanzado los 90.000.



Se está haciendo un pago único de 190 manats a las personas que han perdido sus trabajos como resultado de la pandemia. Por instrucciones del Presidente, el pago único se hará a 600.000 personas y cubrirá los meses de abril y mayo. A partir del 1º de abril, el número de familias que reciben asistencia social específica se ha incrementado en 10.000. El programa de asistencia social específica beneficia a un total de 330.000 miembros de 80.000 familias. Estos programas son sólo una parte del apoyo del Gobierno, y actualmente se está trabajando en otros mecanismos. Azerbaiyán superará las dificultades y pruebas y derrotará definitivamente al coronavirus.



* El Sr. Aslan A. Aslanov es el Presidente del Comité Directivo del Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)