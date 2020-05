Bolsapubli pretende mejorar la experiencia de la comida para llevar de los restaurantes Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 17:07 h (CET) Miles de restaurantes aceptan el nuevo reto y buscan el modo de diferenciarse y ofrecer su comida a los clientes. Pero la pregunta es: '¿Cómo presentar la comida para que mis clientes recuerden mi negocio?' Bolsapubli fabricante de bolsas de papel ha entendido la situación orientando la producción a envases con asas. Ha visto cómo crecían las ventas de este producto, creando un modelo económico que aporte valor al sector de la restauración.

La nueva situación ha traído que miles de restaurantes acepten el reto y busquen el modo de diferenciarse y ofrecer su comida a los clientes en envases de papel.

El incremento de los pedidos de comida para llevar dispara la demanda de packaging

Las nuevas tendencias de consumo en casa, se han visto desbordadas y es la hora de reaccionar por parte del sector de la restauración tanto para darse a conocer como para fidelizar a sus clientes con envases que respeten el medio ambiente.

Elena Mansilla, directora de ventas de Bolsapubli explica cómo han producido lasbolsas de papel con asas más baratas del mercado para poder ofrecer a sis clientes un sustituto del plástico.

Elena respondió a la pregunta: qué se hace en la mayoría de restaurantes:

¿Cómo surge la idea para poder satisfacer la gran demanda de la hostelería que ha surgido de esta situación?

“La idea surge como respuesta a las solicitudes de los hosteleros por fabricar una bolsa personalizada, en un tiempo récord. Adaptar el proceso de producción para que en un semana el restaurador tenga su pedido impreso”.

“Por otro lado el reto ha sido crear más modelos con bases anchas cuyo objetivo es que reposaran las cajas y envases en ellos”.

La directora explica que han creado un stock con servicio inmediato en take away con anchos de 13, 16, 21 y 32 cm este último, el más grande que existe en el mercado.

La imagen de marca como referente para la fidelización de los clientes

La necesidad de reinventarse y atender a los clientes que tienen bares y restaurantes así como transmitir el atractivo de sus negocios y comidas preparadas a través del packaging hacen que sean necesarios estas bolsas publicitarias.

No hay que olvidar que la sociedad está inmersa en la imagen como método para identificar un negocio u otro Por todo ello, son necesarios estos envases como modo de transmisión de la marca y los valores de las empresas.

