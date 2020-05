¿Qué es un masaje relajante? por Asian Wellness Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 16:06 h (CET) Al igual que el nombre, el masaje de relajación se centra en la relajación de un cliente. Se centra principalmente en dar al cliente un tiempo de calidad para recuperarse de las tensiones diarias de la vida cotidiana. Cuando se quiere recibir un masaje de relajación, se puede esperar que el tratamiento involucre los siguientes aspectos: Largas y suaves caricias de deslizamiento que son a la vez rítmicas y fluidas.

Una presión que es profundamente relajante, pero no dolorosa.

Un tratamiento diseñado para relajarse y calmarle, pero no para aliviar el dolor crónico u otras condiciones subyacentes.

Un terapeuta que también tiene en cuenta el entorno del masaje - busca música relajante, toallas calientes, y ocasionalmente usa aceites esenciales para mejorar tanto el entorno como los efectos del masaje. Los beneficios del masaje de relajación

Al igual que cualquier otro masaje, los beneficios recibidos de un masaje de relajación suelen durar varios días después de recibir el tratamiento. Los masajes relajantes puede ofrecer los siguientes beneficios:

Reduce la presión sanguínea - al menos por un tiempo

Mejora la circulación periférica

Mejora el tono y la apariencia de la piel

Mejora la motilidad gastrointestinal (las evacuaciones se vuelven más regulares)

Reduce la tensión muscular como el alivio de los dolores de cabeza por tensión muscular

Alivia cualquier síntoma relacionado con el estrés. Esto puede incluir proporcionar un estímulo al sistema inmunológico después de someterse a tratamientos regulares ¿Cuánto cuesta?

El precio de un masaje de relajación varía según su ubicación y la experiencia del terapeuta, también incluye su demanda en el mercado. Se espera que se pague más dentro de un spa.

¿Se puede reclamar un masaje de relajación en el seguro médico?

Reclamar un masaje de relajación depende de la póliza de seguro médico. En la mayoría de los casos, dependiendo de los acuerdos de facturación, la persona y su terapeuta de masaje necesitarán probar que el masaje recibido tiene una diferencia notable y significativa con la condición subyacente. Es mejor revisar la póliza de seguro médico para obtener más información.

Elegir un terapeuta de masajes de relajación

El significado del masaje de relajación difiere de una persona a otra. Los terapeutas que practican varios masajes como el masaje sueco, el masaje holístico y la terapia con piedras, es probable que también ofrezcan un masaje de relajación como parte de su gama de tratamientos.

El masaje de relajación también puede esperarse dentro de un centro de masajes. La amplia gama de posibles interpretaciones de la palabra "relajación" significa que es importante contactar primero con cualquier terapeuta potencial y preguntarle sobre el tratamiento de masaje que ofrece.

No hay duda de que recibir un masaje es bueno para mente, cuerpo y alma. Si es una parte tan importante de vivir un estilo de vida saludable, ¿por qué no se realiza más a menudo? Bueno, la mayoría de personas piensan en el masaje como un regalo, algo que cuesta dinero y lleva tiempo.

Si se decide por consultar en un portal de masajes, ir a un spa, buscar en revistas especializadas de masajes, o visitar a un terapeuta de masaje privado, esto puede ser cierto. Pero lo bueno es que los masajes también pueden hacerse en casa, por los amigos y la familia, y no tiene por qué llevar tanto tiempo. Sólo un masaje de 10 minutos en un área específica puede ayudar a aliviar el estrés, hacer que la sangre fluya para dejar a uno relajado y vigorizado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.