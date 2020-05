Análisis del impacto del Covid-19 en los seguros Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 14:22 h (CET) El Clúster Marítimo Español celebra su primera jornada online, dedicada a analizar el impacto de la pandemia en el mundo de los seguros marítimos, de la mano de su asociado March RS Bajo el título “Seguros, impacto del Covid-19”, el Clúster Marítimo Español (CME) celebra su primera jornada online, de la mano del socio March RS, corredor de seguros de la Banca March, cuyos ponentes desgranaron las principales incidencias en las distintas ramas aseguradoras en el ámbito marino.

La pandemia del Covid-19 no solo ha supuesto una situación dramática desde el punto de vista humanitario, también ha impactado de forma radical en la actividad económica mundial, paralizando los negocios y generando incertidumbre. En este sentido, es importante el análisis sectorial de dicho impacto, tal y como explicó Federico Esteve, presidente de honor del CME, durante la presentación de la jornada. Esteve comentó que la Dirección de Marina Mercante, por ejemplo, ya ha encargado un estudio al respecto, y conviene ampliar este ejercicio a todos los ámbitos, como el asegurador. Así, el presidente de honor planteó si el mundo asegurador estaba preparado para esta coyuntura y cómo le podía dar cobertura, lanzando algunos de los interrogantes que se suscitan en el sector marítimo con la intención de que los ponentes aportaran algo de luz al respecto.

El primero en intervenir fue Fernando Fernández Muñoz, con la ponencia titulada Paquete general: Comportamiento y reacciones del mercado asegurador, ante el COVID 19, en los seguros generales, donde expuso la situación según los distintos tipos de seguros. Fernández aclaró que una de las principales dudas que han surgido es si los seguros cubrirían esta situación y, entre los seguros generales, uno de los que más preocupación suscitaba fue el de salud. En este sentido Fernando Fernández aseveró que públicamente todas las compañías de salud dieron conformidad a la cobertura ante la pandemia. Además, han facilitado una serie de recursos y herramientas a disposición de instituciones y de la sociedad, en general, para mejorar las coberturas o colaborar en la lucha contra la pandemia.

También en otros ramos de seguros generales, como los de vida, explicó que con carácter general siempre tienen cubierto el fallecimiento. En cualquier caso, el ponente lo que destacó fue el comportamiento de las entidades aseguradoras en su implicación en la lucha contra la pandemia. Algo que se materializó a través de la patronal Unespa al crear un fondo general de cobertura entre las entidades para cubrir a todos aquellos que están luchando directamente, como el personal sanitario, en caso de verse afectados.

En el ramo de seguros no vida, las coberturas más afectadas son aquellas que protegen los ingresos de las compañías o el lucro cesante. Este punto es el más importante después de las vidas de las personas y su seguridad. El problema es que las coberturas de los riesgos financieros estaban diseñadas para pérdidas producidas por daños materiales, y esta pandemia no los ocasiona.

En cuanto a responsabilidad civil tampoco existe, ya que es causa de fuerza mayor. De hecho, el cierre de empresas es más una acción de buena diligencia que todo lo contrario. Lo que sí anticipa el ponente es que, con el proceso de desescalada, podrían existir fallos de limpieza o desinfección. Un empresario sí que podría incurrir en responsabilidad civil, sí se producen contagios en la aplicación de las normas que impongan las autoridades en el proceso de desescalada.

Covid-19 en las terminales marítimas y operadores logísticos

Alfredo Hernández Llamazares explicó las consecuencias de las alteraciones producidas en el transporte de mercancías. Dichas alteraciones provocan sobrecostes, al modificarse el proyecto logístico original. Las casusas son muy variadas, pero todas tienen su raíz en la pandemia. Esos sobrecostes generados incumplen lo declarado en la documentación del transporte y pueden ser repercutidos, pero dependiendo del tipo de cobertura y el problema que los ha generado, por tanto, habría que estudiarlo de forma individualizada.

La conclusión es que la casuística es tan variada que no hay una aplicación general, hay que analizar cada caso y los tipos de coberturas. Según Hernández, lo más importante es tener un seguro diseñado y personalizado para la actividad que se desarrolla, aunque no siempre se pueden contemplar todas las opciones que trasladen el riesgo al seguro.

El Covid-19 en la construcción naval

En el ámbito de la construcción y reparación naval fue Cristina del Campo Nieto quien describió el impacto de la pandemia en las pólizas que les dan cobertura, destinadas a cubrir los daños que sufren los buques durante los trabajos en el astillero. Aclara que la mayoría de los astilleros se han visto afectados por paralización o retrasos, y si bien este tipo de pólizas no cubren de manera directa los efectos del Covid-19, además de existir muchas exclusiones, disponen de muchos instrumentos para plantear alternativas como prórrogas, cancelaciones, regularizaciones, etc. De esta manera, del Campo puso en valor la actualización de la información a la compañía de seguros para negociar el impacto que los efectos de la pandemia puedan tener.

El Covid-19 en los riesgos ordinarios de la navegación

Beate Soia señaló tres áreas de impacto relacionados con la navegación, como son los riesgos de contagio para las personas, incluyendo en de los armadores por no poder repatriar a las tripulaciones enfermas; para la operativa del buque, especialmente todo lo relacionado con las actividades de carga y descarga; y los contratos de transporte y fletamento, que obliga a repartirse ahora los sobrecostes por la pandemia, un tema del que se habló Alfredo Hernández anteriormente.

Uno de los aspectos más destacados por Soia fue el movimiento de personas, derivado del cumplimiento de las normativas de seguridad, sí como de los tripulantes contagiados. También comentó que uno de los gastos que más preocupa a los armadores son los gastos ocasionados por la cuarentena.

Beate Soia cerró su intervención comentado las diferentes variables que entran en juego en el mundo asegurador ante la actual situación, como son el trabajo en remoto, no solo el teletrabajo, sino lo referido al teleperitaje, etc.; un incremento de la siniestralidad a corto plazo; así como un recorte de los beneficios por culpa de la caída de ingresos.

Soia cree que habrá una serie de limitaciones en el mundo asegurador, pero también que aparecerán nuevos seguros y coberturas derivadas de este contexto.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.