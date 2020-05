Spainfy, lanzamiento de la primera plataforma e-commerce marketplace de productos 100% españoles Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 10:22 h (CET) Spainfy, el Marketplace de productos fabricados en España, prepara su lanzamiento en Julio de 2020. La plataforma de e-commerce se situará en exclusiva como la única que ofrece productos de proveedores y fabricantes, cuya producción sea en España (Made in Spain), apoyando así al comercio y la manufactura del país Spainfy, el Marketplace de productos fabricados en España, prepara su lanzamiento en Julio de 2020. La plataforma de e-commerce se situará en exclusiva como la única que ofrece productos cuya producción haya sido en España (Made in Spain), apoyando así al comercio y la manufactura del país.

La startup con sede en España es la primera empresa de servicios e-commerce que apoya exclusivamente a las empresas cuyos productos están fabricados 100% en España.

¿Que es un Marketplace?

Los marketplaces son plataformas que ponen en contacto a ambas partes: los que quieren vender con los que quieren comprar. Los marketplaces e-commerce son el equivalente a un centro comercial digital, donde se exponen múltiples marcas, comerciantes y distribuidores.

Permiten que la interacción entre clientes y vendedores sea mucho más cómoda, sencilla y segura, ya que sirven como «escaparate» en el que se presentan muchos productos.

Spainfy ofrece al proveedor, todo lo necesario para vender: panel de administración, fichas de producto, herramientas de analítica, asesoramiento, soporte técnico, publicidad de pago, etc.

Los marketplaces e-commerce son una solución muy cómoda para los compradores debido a múltiples razones:

- Les permiten encontrar una enorme variedad de productos en un único lugar. La posibilidad de encontrar fácilmente los productos necesarios, filtrarlos y comparar los precios es bastante cómoda.

- Además, pueden acceder a condiciones de compra bastante cómodas y seguras. Muchas personas tienen más confianza en los marketplaces que en un e-commerce desconocido. Saben que, si algo va mal, Spainfy, responderá por ellos frente al vendedor.

La tendencia a que el uso de estas plataformas aumente es comprensible, teniendo en cuenta el ritmo de vida actual, en el que no se tiene tiempo para mucho más. Los marketplaces aglutinan en un único lugar toda la oferta de productos, y se muestran de un vistazo las mejores ofertas.

Como cuenta Álvaro Gortiz fundador de Spainfy. "La idea de Spainfy surgió para cubrir varias necesidades que existían en España y que se han vuelto a poner de manifiesto y enfatizar con la pandemia actual de Covid-19. Por un lado, dar acceso a pequeños fabricantes y comerciantes al mercado de e-commerce de una forma sencilla, ágil y transparente y, por otro lado, ayudar a los consumidores poder distinguir fácilmente la procedencia y calidad de los productos adquiridos. Por esto mismo, es por lo que, al buscarse trazabilidad total, Spainfy está enfocada exclusivamente en productos 100% españoles (Made in Spain)."

A fecha de hoy existen plataformas de e-commerce que proveen trazabilidad del producto desde el almacén del vendedor hasta la entrega al consumidor, pero rara vez se tiene trazabilidad hacia la producción y fabricación del mismo. Cada vez los consumidores están más concienciados por realizar un consumo consciente, ecológico, de kilómetro cero, con calidad, sostenible, reciclable, etc.

Se avanza a pasos agigantados hacia una economía circular que minimice el impacto medioambiental y la huella de carbono y Spainfy quiere contribuir hacia ese objetivo aportando la plataforma e-commerce en España por excelencia de trazabilidad de productos Made in Spain.

