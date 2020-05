Upline triplica las solicitudes de jóvenes emprendedores durante el confinamiento Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 10:02 h (CET) La marca orientada a facilitar el camino a jóvenes emprendedores, de entre 16 y 25 años, ha registrado un aumento de peticiones de asistencia desde que se declaro el Estado de Alarma Desde que el Estado declaró el Estado de Alarma por coronavirus son muchos los problemas laborales que ha conllevado, como los ya famosos ERTEs. Los más jóvenes además, están viendo su rutina completamente alterada y sustituida por otras metodologías. Aun así, el confinamiento también da mucho tiempo para pensar y eso da lugar a muchas nuevas ideas de negocio e innovación.

En este contexto, Upline se posiciona como una herramienta que permite a los jóvenes llevar a cabo estas ideas que en su cabeza pueden parecer imposibles o no saben cómo ejecutarlas. Es por ello, que ha logrado triplicar las solicitudes recibidas durante la cuarentena.

“El cliente quiere una solución que le ayude a llevar a cabo su proyecto u objetivo. Nuestro trabajo es facilitarle el proceso aportando libros y contenido adicional adecuado. Aprendizaje, optimismo, responsabilidad, superación, servicio, resolución y adaptabilidad son los valores que nos definen y los que pretendemos transmitir a las mentes emprendedoras del futuro”, explica Verónica Santamaría, cofundadora de Upline.

Más que una suscripción: 3 metodologías, 50 respaldos y una comunidad

Todos los emprendedores pasan por fases y problemas similares, pero por suerte hay personas que han encontrado soluciones a esos retos y las han documentado en libros que están al alcance de cualquiera.

La experiencia de Upline no se define como una guía de emprendimiento común, sino que cuentan un valor añadido: se basan en 3 metodologías conocidas y recomendaciones de más de 50 emprendedores que tienen un patrimonio neto superior a un millón de dólares, dando así un apoyo de casos de éxito para los jóvenes emprendedores.

El servicio que ofrece Upline se presenta a modo de suscripción online que ofrece un conjunto de herramientas que permitirán ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza. Los clientes reciben un libro mensual escrito por expertos y contenido suplementario que facilitan el camino del joven emprendedor, todo ello adaptado a las necesidades de cada uno de ellos con el objetivo de ofrecer una experiencia personalizada.

“No vale la pena reinventar la rueda, ni aprender todo desde cero, cuando puedes aprender de emprendedores exitosos, adquirir todos sus conocimientos y ahorrar todo el tiempo que ellos han invertido”, afirma Verónica.

Formar parte de la experiencia no significa simplemente tener un camino guiado, sino contar con el apoyo de una comunidad que acompaña a los jóvenes y les ayuda a resolver sus dudas. De forma constante están en contacto con ellos para evaluar su situación y evolución para garantizar que sigan el camino establecido, haciendo que se sientan acompañados en todo momento.

El precio del futuro de los jóvenes emprendedores

Es cierto que muchas son las ideas que tienen los jóvenes hoy en día, pero también es cierto que no todos están dispuestos a dedicarse a ellas. En la propia pagina web cuentan con dos formularios para poder evaluar quienes son realmente los que tienen espíritu emprendedor.

La suscripción tiene un precio de 79,50€ los tres primeros meses(trimestral) y posteriormente 26,50€ cada mes.

