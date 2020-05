Un 87% de los viajeros tiene pensado viajar este año Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 09:26 h (CET) PANGEA The Travel Store ha realizado una encuesta para analizar cuáles serán las tendencias de viaje en la nueva normalidad PANGEA The Travel Store, la tienda de viajes más grande del mundo, ha realizado una encuesta a viajeros de diferentes tipologías y de diversas edades para analizar cuáles serán las tendencias de viaje en la nueva normalidad.

Una de las principales conclusiones de la encuesta es el evidente interés por viajar tras la etapa de aislamiento. De hecho, un 87% de los viajeros tiene pensado viajar este año.

Además, ante la pregunta de cuál es su principal deseo tras el confinamiento, un 55% asegura que hacer un viaje, dejando atrás otras propuestas como ir de cañas con amigos o salir a cenar. Y es que viajar se ha convertido en una necesidad vital para la gran mayoría.

En cuanto a los hábitos de consumo a la hora de reservar un viaje, destaca la preferencia por contar con el respaldo de una agencia de viajes. Un 54% afirma que utilizará los servicios de una agencia física para la contratación.

Los viajeros encuestados perciben esta opción como más segura poniendo en valor el servicio de una agencia. La flexibilidad en la cancelación, el presupuesto y el asesoramiento personalizado son los tres temas prioritarios para ellos a la hora de reservar un viaje.

Un 39% viajará en verano

Respecto al momento en el que desean viajar, la mayoría opta por el corto plazo. Las semanas de confinamiento han aumentado las ganas de salir en busca de nuevas aventuras. De hecho, un 39% afirma que lo hará este verano, un 34% en otoño, un 10% en Navidad y un 17% prefiere esperar a 2021.

Otro de los temas tratados en la encuesta es el destino elegido por los viajeros en la nueva normalidad. En este sentido encontramos variedad, aunque con predilección por el destino nacional. Un 40% prefiere quedarse cerca de casa y elige España. Un 37% opta por destino de larga distancia mientras que un 23% se decanta por Europa.

La cuestión económica está siendo otra de las preocupaciones durante la crisis del Covid-19. Sobre el presupuesto aproximado que los viajeros encuestados invertirán en sus viajes, un 58% afirma que destinará menos de 2.000 euros por persona. Un 37% dice que entre 2.000 y 5.000 euros y solo el 4% puede permitirse gastar entre 5.000 y 10.000 euros.

Duración del próximo viaje: una o dos semanas

Pero si hay algo a lo que no estamos dispuestos, es a renunciar a una o dos semanas de desconexión en el destino soñado, ya sea dentro o fuera de España. Según los datos que arroja la encuesta, un 40% de los viajeros dedicará una semana a su próximo viaje, un 39% pasará dos semanas y un 16% más de una quincena.

Respecto a las tendencias de viaje de cara al 2021, las tres primeras zonas que encabezan la lista son Europa, Asia y América del Sur. Así, un 27% se inclinará por Europa, un 19% prefiere Asia y el 13% se queda con América del Sur. América del Norte y España ocupan cuarto y quinto puesto respectivamente.

En definitiva, todo apunta a que el sector turístico se reactivará con cierta rapidez en el momento en el que se produzca la apertura de fronteras y las restricciones sanitarias permitan viajar. Según los datos revelados, para los encuestados volver a viajar es una parte fundamental para alcanzar la “nueva normalidad”.

