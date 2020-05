​Iberoamericanos de Inglaterra: Desamparados El jueves 7 de mayo la Oficina Nacional de Estadística reveló un estudio sobre el impacto mortal del coronavirus dentro de las minorías étnicas Isaac Bigio

viernes, 8 de mayo de 2020, 09:56 h (CET) El jueves las estadísticas oficiales del Reino Unido volvieron a excluir a los iberoamericanos dentro de las cifras de los muertos por el coronavirus, pese a que cientos de ellos han sido víctimas de la pandemia. Ese mismo día la comunidad iberoamericana se enteró que Amparo Berón, una de las grandes promotoras por su reconocimiento en dichos formularios pereció por el COVID-19.



Reconocimiento iberoamericano

El jueves 7 de mayo la Oficina Nacional de Estadística reveló un estudio sobre el impacto mortal del coronavirus dentro de las minorías étnicas. En éste se demostraba la gran desproporción de fallecidos por dicho virus dentro de los negros y asiáticos, pero, nuevamente, se seguía ignorando a los hispanos, latinos y lusófonos. Una triste realidad pues esa comunidad en EEUU es la más golpeada en todo el mundo. Los más de 300 mil latinos y luso-hispanos infectados por COVID-19 en esa potencia superan en número a los de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, China o cualquier otra nación del planeta. En reino Unido hay entre 1 y 2 millones de iberoamericanos quienes siguen siendo ignorados en los censos y pesquisas.



Justo en esa misma fecha nos enteramos de la prematura partida de una abogada afro-colombiana que fue una de las grandes promotoras de la lucha por el reconocimiento de los iberoamericanos del Reino Unido.



Ella fue nuestra amiga Amparo Berón, quien a miles de personas ayudó con devoción en sus trámites de inmigración. Cuando en esta semana conmemoramos el XI aniversario de la gran marcha por el Reconocimiento, el Respeto y la Regularización de los iberoamericanos de Londres, se nos iba una de las impulsoras de esa gran movilización histórica, así como de la Alianza Iberoamericana de UK (AIU) que impulsó tales demostraciones.



Amparo

Amparo estudió en la Universidad Libre de Colombia y fue registrada como abogada internacional en Reino Unido. La mayor parte de su carrera ella la hizo en el estudio Nabas especializado en atender todos los casos ante la Home Office, especialmente para los hablantes del español y del portugués.



En enero 2009 ella, al igual que otros 2,000 iberoamericanos, estuvo en la gran Asamblea con Boris Johnson, evento que fue más grande que cualquier cabildo abierto en la historia de Londres y en el cual el entonces alcalde capitalino habló de defender a los centros latinos y de amnistiar indocumentados.



Luego ella y su estudio participaron con su propia columna llena de globos en la mayor movilización latina e iberoamericana de todos los tiempos, aquella que hicimos el 4 de mayo del 2009. Amparo asistía cada semana a las reuniones semanales de la Alianza Iberoamericana de UK, la misma que recolectó más de diez mil firmas pidiendo que a nuestra comunidad se le integre en todos los formularios étnicos y un mes para celebrar su herencia.



Gracias a la labor de ella y otros activistas de la AIU se logró que Boris Johnson reconozca en los formularios de Londres a la minoría iberoamericana, que él celebre los bicentenarios de nuestra independencia, que él promueva un mes de historia para nuestra comunidad (el Amigo Month) y que gane cierta audiencia para su planteo en pro de amnistiar cientos de miles de indocumentados.



Amparo se le veía siempre muy activa en la comunidad. Me acuerdo que durante el Mes Amigo del 2019 (7 de septiembre al 12 de octubre) ella constantemente se comunicaba conmigo para hablar sobre como su nuevo estudio de abogados podría apoyar al mes de todos los latinos, hispanos y lusófonos.



Justo el día en que nos enteramos de la partida de nuestra amiga apareció el reporte de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) sobre el impacto del COVID-19 dentro de las minorías étnicas, pero nuevamente los latinos e iberoamericanos estábamos invisibles.



Censo

Amparo, al igual que muchos de nosotros, hemos luchado para que se cree una categoría en los formularios del Reino Unido donde quedase integrados todos los que tienen raíces en el mundo de habla española y portuguesa para que después cada uno pueda desglosar de qué país o región provienen. Esto es algo muy similar a lo que hoy ocurre en EEUU donde esta potencia reconoce que hay 60 millones de latinos e hispanos en su territorio.



Para nosotros, para los cientos de amigos que Amparo tuvo en vida, ella siempre estará visible en nuestras memorias. Su partida nos ha dejado tristes y desamparados.



Este domingo será un día de la madre colombiana muy especial en pues por primera vez en años no podremos saludar a nuestra conocida defensora de los inmigrantes iberoamericanos de Londres.



Nuestras condolencias a todos sus familiares, colegas de trabajo, clientes y amistades.



¡Amparo Berón, te recordaremos siempre un montón!

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

