Speed Queen continúa con la mayoría de sus tiendas abiertas en España durante la crisis sanitaria

jueves, 7 de mayo de 2020, 18:11 h (CET) La mayoría de las lavanderías Speed Queen en el territorio nacional permanecen abiertas, a pesar de esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Esto se debe, en gran medida, a que las lavanderías son consideradas un servicio esencial para la población, y a las bajas cargas que tiene el modelo de negocio Con más de 100 años de experiencia, más de 700 lavanderías en Europa y más de 200 en España, Speed Queen, se ha convertido en el número 1 mundial en lavanderías de autoservicio.

En efecto, el propietario solo tiene que soportar la renta del local y sus suministros, y al no haber personal, siendo un negocio de autoservicio, se minimizan tanto los riesgos de contagio como los costes.

“Para Speed Queen es un orgullo el poder proponer un modelo de negocio pensado, con una vocación de servicio a la comunidad, que es compatible con maximizar los beneficios del inversor y reducir el riesgo de la inversión, incluso en estos difíciles tiempos”, indica Francisco Clemente, responsable del proyecto para España.

El inversor que decide abrir una lavandería autoservicio Speed Queen consigue un negocio “llave en mano”. Siempre estará acompañado por el equipo de Speed Queen, el cual le ayudará en la elección de la ubicación del establecimiento, el material más adecuado para el local, a medida del inversor, pero también acorde con las necesidades y expectativas de su público, coordinará las obras para conseguir el diseño premium propio de la marca y colaborará en el financiamiento de los proyectos.

Las lavanderías son un servicio esencial y cada vez más conocido por la ciudadanía. Speed Queen ofrece un servicio premium a sus clientes con una alta comodidad, ya que están equipadas con conexión Wi-Fi a Internet, sala de descanso, televisor, etc. “De hecho, ya anticipamos un boom después de la crisis, cuando la gente va a querer limpiar a fondo todos su ropa blanca, edredones y más, usados durante el confinamiento” asegura Clemente.

