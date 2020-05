78% de las empresas de transporte de pasajeros pueden tener problemas de liquidez según análisis de BORROX Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 15:18 h (CET) Las empresas dedicadas al transporte de pasajeros tienen que esperar más de 30 días para el cobro de sus facturas, lo que hace que se enfrenten a fuertes tensiones de tesorería y falta de liquidez, dificultando en muchos casos que puedan hacer frente a sus obligaciones En los últimos años el uso del transporte público ha aumentado en España, siendo los autobuses uno de los medios más populares. Según datos del INE en 2019 casi cinco millones de viajeros se movilizaron en autobús.

Debido a la crisis sanitaria los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas han reconocido que los ciudadanos deberían primar el uso de medios de transporte individuales como vehículos propios o bicicletas para evitar focos de contagio.

Además, desde el sector están expectantes ante las posibles medidas que puedan reducir la ocupación de los vehículos de transporte terrestre a fin de mantener la distancia de seguridad. Así mismo, hay que sumar que muchas empresas del sector se dedican en mayor parte a la actividad turística, que sin duda se verá mermada dada las circunstancias, y otras se dedicaban al transporte escolar.

Todos estos factores externos ponen en peligro a las casi 5000 empresas cuya actividad (código CNAE) están relacionadas al transporte terrestre de pasajeros ya que la facturación de 2019 será bastante menor. CONFEBUS asegura que la disminución de la facturación rondará el 66%.

¿Qué tipo de empresas de transporte serán las más afectadas por la crisis? La entidad financiera BORROX ha analizado las cifras de 4912 empresas cuyo código CNAE corresponde al transporte terrestre de pasajeros y que estaban constituidas en 2019.

Para el análisis por tipo de empresa, se utiliza el 52% de la muestra ya que representa a las empresas que han publicado el número de empleados.

Clasificación por tamaño:

- Microempresas: 57%

- Pequeñas empresas: 35%

- Medianas empresas: 6%

- Grandes empresas: 2%

De las empresas que han presentado cuentas, el 33% de las microempresas han reportado número rojos en 2018, siendo las más vulnerables ante la crisis. Sin embargo, preocupa también que el 26% de las grandes empresas ha presentado pérdidas que superan los 30.000 euros.

Periodos medios de cobros superiores a 30 días

Ante una crisis como la actual, las empresas se suelen enfrentar con problemas graves de liquidez y el sector de transporte no será la excepción. Según el análisis de BORROX , el 78% de las empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros tienen que esperar plazos de cobros superiores a 30 días, lo que dificulta que estas empresas puedan hacer frente a sus obligaciones como pago de nóminas, impuestos, mantenimiento de la flota y otros gastos derivados de su actividad.

A continuación la entidad financiera refleja los periodos medios de cobro y el porcentaje de empresas que tienen que esperar esos días para cobrar sus facturas.

- Inferior a 30 días: 22%

- Entre 30 y 60 días: 22%

- Entre 60 y 90 días: 18%

- Más de 90 días: 38%



Por sus condiciones financieras, muchas de estas empresas no podrán acceder a préstamos o créditos de forma fácil con sus bancos, pero si pertenecen al grupo de empresas con plazos de pago muy largos, podrían optar por anticipar sus facturas y de esta forma conseguir liquidez inmediata.

