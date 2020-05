Una nueva investigación de NTT Ltd. destaca el valor del smart sourcing ante los nuevos desafíos de negocio Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 12:44 h (CET) El Informe de Servicios Globales Gestionados 2020 de NTT Ltd. destaca las capacidades de seguridad, el nivel de experiencia técnica y la capacidad de entregar resultados alineados con los objetivos de negocio, como fundamentos del smart sourcing A medida que las empresas buscan recuperarse y responder a un entorno cambiante a raíz de la COVID-19, los proveedores de servicios deben esforzarse para aumentar su valor. El Informe de Servicios Globales Gestionados 2020 de NTT Ltd. destaca las capacidades de seguridad, el nivel de experiencia técnica y la capacidad de entregar resultados alineados con los objetivos de negocio, como fundamentos del smart sourcing.

A medida que las organizaciones tienden a confiar más en la experiencia de los proveedores de servicios durante los próximos 18 meses, a establecer relaciones más profundas, proporcionar soluciones plataformadas en todas las capas de la pila de tecnología se vuelve aún más importante. Desde el cloud hasta las redes, desde el centro de datos hasta la seguridad y más, la gran variedad de capacidades es esencial para recuperar y restaurar las operaciones y posicionar a las organizaciones con fuerza para los próximos años.

En concreto, el informe destaca:

La reducción de los riesgos de seguridad no solo es el mayor desafío que enfrentan los equipos de TI a nivel mundial, es la razón principal para considerar a un proveedor de servicios.

48%[1] de los líderes empresariales ya reconocen la necesidad de optimizar el entorno de trabajo.

La experiencia técnica es el factor número uno para elegir a un proveedor de servicios, siendo la infraestructura en la nube y seguridad lo que más demandan. Para permitir que las organizaciones a nivel mundial se recuperen y se readapten al nuevo entorno macroeconómico en el que operan, el smart sourcing juega un papel vital. En su forma más simple, el smart sourcing se aleja de la tradicional "externalización". Es un enfoque para la selección y priorización de aquellos proveedores de servicios que van más allá de la entrega de soluciones de TI. Se trata de proveedores que puedan proporcionar resultados de negocio alineados con los objetivos de toda la organización.

Identificar y proteger los activos

El 57% de los encuestados coincide en ver los riesgos de seguridad como un desafío clave en la gestión interna de las TI, identificándolo como el más importante entre todos los factores considerados. Con la actual crisis de la COVID-19, se espera ver un aumento en los encuestados que citan los riesgos de seguridad como un desafío clave. Las organizaciones están luchando para defenderse de un panorama de amenazas complejo. Por ello, no sorprende ver que la mayoría de las organizaciones (55%) recurren a los proveedores de servicios por su capacidad de ayudar a "reducir los riesgos de seguridad", como uno de los servicios que ofrecen de manera habitual.

La importancia de la seguridad en la agenda empresarial se ve reforzada por el crecimiento de terminales en entornos remotos, junto con un aumento del uso de dispositivos no corporativos. Los actores de amenazas se están sirviendo de las personas que trabajan desde casa y, probablemente, en dispositivos y redes inadecuadamente protegidos. El Informe de Amenazas mensuales de NTT de abril de 2020 señaló un aumento de las campañas de spam, phishing y malware que aprovechan específicamente la crisis de la COVID-19.

La seguridad ya no es la compra renuente. Desempeña un papel crucial en la agenda empresarial y, por lo tanto, es parte del smart sourcing. La seguridad también fue identificada como el factor más importante para respaldar la elección de un proveedor de servicios. El 32% de los encuestados lo identificó como el factor más importante, frente al 30% que apuntaba la mejora de la eficiencia operativa y el 29% la mejora del rendimiento y la disponibilidad. Además, el informe destaca que el 84% de las organizaciones cree que acuerdos con proveedores de servicios gestionados proporcionarán valor (44% de las cuales ven que aportan un gran valor) en los próximos tres a cinco años a través de sus capacidades de seguridad[2].

Damian Skendrovic, vicepresidente ejecutivo de Go-To-Market Managed Services de NTT Ltd., comenta: “Durante estos tiempos difíciles, las organizaciones pasan por una serie de fases y priorizan la seguridad como un mecanismo de respuesta y recuperación inicial. Quieren más que un proveedor. Y en su lugar, buscan auténticos proveedores que les ayuden hacer bien las cosas inteligentes. Los proveedores de servicios deben ayudarles a adaptarse ahora, pero también ayudarles a recuperarse rápidamente cuando el entorno empresarial se reinicie”.

Reenfoque en la transformación del usuario final

Durante períodos disruptivos, como el actual brote de pandemia global, las organizaciones pueden hacer un balance y retroceder en los proyectos de innovación. Sin embargo, la transformación sigue viva: simplemente gira hacia el usuario final. El informe destaca cómo el 48%[3] de las organizaciones ya reconocen la necesidad de optimizar el entorno del lugar de trabajo para satisfacer las demandas de una fuerza laboral en evolución.

Asegurar que los empleados puedan permanecer conectados de forma segura, productiva y eficiente es una de las principales prioridades de los líderes. Lo cual puede explicar en cierta medida por qué el 43% de los encuestados identificaron SD-WAN como el principal proyecto tecnológico a considerar. SD -WAN ayuda a mejorar el rendimiento y la experiencia de los usuarios al obtener visibilidad de los activos y datos corporativos en toda la red.

Y, este impulso en la consideración de nuevos servicios se refleja probablemente en el aumento del número de empresas que esperan externalizar más de su TI que la que externalizan - casi se duplica del 23% actual, al 45% dentro de 18 meses.

Experiencia y provisión de servicios

La experiencia técnica ha sido durante mucho tiempo uno de los criterios más importantes que las empresas consideran a la hora de seleccionar un proveedor de servicios. La capacidad de aprovechar recursos calificados a voluntad es un beneficio importante. Las organizaciones[4] buscan principalmente experiencia técnica (y por sector) cuando seleccionan un proveedor de servicios (44% y 30% respectivamente).

Concretamente, la experiencia en infraestructura cloud (73%) y seguridad (53%) lideran las tecnologías que actualmente se externalizan a los proveedores de servicios. Se prevé que esas cifras aumenten en 18 meses al 77% y 64% respectivamente.

El nivel de experiencia que ofrecen los proveedores de servicios es otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de un acuerdo de smart sourcing. Con equipos de TI que deben demostrar cómo están ayudando a conseguir mejores resultados de negocio; los proveedores de servicios pueden ayudar a estos equipos a la consecución de los mismos. Es decir, actuar como uno solo y con mayor unidad.

Para ayudar a los CIO y sus equipos, el informe destaca cómo los cambios en el negocio afectan la toma de decisiones de TI. Se espera que el desarrollo de nuevos productos tenga el mayor impacto en la toma de decisiones de TI en los próximos 12 meses (54%) mientras que los cambios regulatorios (51%), el crecimiento en nuevos territorios (48%) y la escasez de habilidades (47%) se constituyen en el segundo, tercer y cuarto impacto.

“Las empresas podrán superar la disrupción y gestionar la nueva normalidad a través del poder de los acuerdos de partnership adecuados. Nuestra investigación muestra cómo estas relaciones son importantes y los muchos beneficios clave que brindan, cuando se trata de seguridad y estabilidad - protegiendo las fuentes de ingresos existentes-, y durante los esfuerzos de transformación, cuando necesitarán una respuesta inteligente para proporcionar nuevas plataformas para proporcionar experiencia del cliente en remoto, que será una prioridad clave para las empresas en todas las industrias ", concluye Skendrovic.

El Informe de Servicios Gestionados 2020 de NTT Ltd. se basa principalmente en la investigación de IDG, realizada en 5 regiones, 29 países y que contiene las opiniones de 1.250 líderes empresariales y de TI. El informe también se complementa con otras investigaciones de NTT Ltd:

451 Research – Global crystal ball study 2019

NTT Ltd.’s Customer Experience Benchmarking Report 2020

NTT Ltd.’s Digital Means Business Benchmarking Report 2019

NTT Ltd.’s April 2020 Monthly Threat Report

NTT Ltd.’s Risk Value Report 2019

NTT Ltd.’s Global Threat Intelligence Report 2019

[1] *NTT Ltd. CX Benchmarking Report 2020

[2] 451 Research – Global crystal ball study 2019

[3] NTT Ltd.’s Customer Experience Benchmarking Report 2020

[4] 451 Research – Global crystal ball study 2019

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.