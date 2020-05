La banca se recupera tras un mes en cuarentena Comunicae

jueves, 7 de mayo de 2020, 12:30 h (CET) Según Smartme Analytics, todos los sectores económicos se han visto de una u otra forma afectados por el impacto del Covid-19 y la banca en el canal digital no iba a ser menos. Caídas en el uso general, así como en el número de clientes que accedían a sus aplicaciones bancarias, han sido la tónica general desde mediados de marzo hasta mediados de abril para la banca móvil La cuarentena ha llevado a la sociedad española a tener una menor necesidad financiera, debido en gran medida al cierre de todo tipo de negocios y formas de ocio. Además, ha sido habitual entre las grandes entidades tradicionales un trasvase natural entre app y web, es decir, se ha producido un aumento en el uso web al estar confinados dentro de casa y habitualmente con acceso a ordenadores y conexión WIFI.

A pesar de lo que esto podía presagiar para el sector, y gracias a los buenos resultados en enero y febrero, el sector de la banca móvil ha crecido un 3% en el primer trimestre de 2020, alcanzando el 55,5% de uso en toda la población con Smartphone. Esto quiere decir que más de la mitad de la sociedad española usó aplicaciones de banca en ese periodo gracias a la mayor personalización y usabilidad que ofrecen.

Mobile Performance Index (MPIx®)

El informe MPIx®, Mobile Performance Index, elaborado trimestralmente por la consultora Smartme Analytics permite conocer las aplicaciones móviles con mejor rendimiento del sector bancario. No se han producido cambios significativos en cuanto al top 5 en el primer trimestre de 2020, debido en parte por la situación actual. Mantiene el primer puesto BBVA con 71,12 puntos, seguido de CaixaBank con una puntuación de 69,77 y Bankia que se afianza en la tercera posición con 56,65 puntos. La única entidad que consigue aumentar ligeramente en el índice es Santander (55,00) y cierra este top ING (51,90).

Esta falta de novedades supone una buena noticia para el sector, ya que consigue superar una de las peores crisis de los últimos años sin verse tan perjudicados como gran parte de los sectores económicos, donde la recuperación se espera mucho más lenta.

Esta tendencia positiva de la banca móvil no se aprecia sólo en las aplicaciones tradicionales, sino que es algo presente también en los bancos puramente digitales. La cara negativa es para los métodos de pago, que están comprobando como el pago entre amigos es lo único que los mantiene a flote.

El índice, elaborado gracias a la Tecnología Observacional de Smartme Analytics, monitoriza en tiempo real el uso de más de 90 aplicaciones financieras para elaborar trimestralmente un ranking con las mejores aplicaciones bancarias según su rendimiento. Para su elaboración utiliza un algoritmo que permite identificar las entidades mejor posicionadas en base a variables como: cuota de mercado, tiempos por usuario o por sesión, valoración en los stores, engagement e incluso penetración en grupos determinantes como los Millennials y la Generación Z.

