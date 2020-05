La desescalada fomenta la aparición de una nueva movilidad La instauración definitiva del teletrabajo (o no) también tendrán mucho que ver en cómo nos desplazamos Redacción Siglo XXI

jueves, 7 de mayo de 2020, 09:25 h (CET) Esta misma semana el gobierno ha puesto en marcha su plan de desescalada. Las medidas que, entre otros, han permitido a miles de ciudadanos salir a pasear y hacer deporte durante unas horas al día, también han supuesto nuevos cambios en su manera de desplazarse. El comparador de seguros de coche Acierto.com analiza esos cambios en la movilidad.



El auge del vehículo privado Durante el transcurso de la crisis del coronavirus hemos visto cómo el tráfico ha caído por encima del 80%. Sin embargo, han sido muchos los ciudadanos que han optado por desplazarse al trabajo en su vehículo particular siguiendo las recomendaciones del gobierno. La tendencia, según las cifras a las que ha tenido acceso el comparador, podría haber sentado un precedente.



Tal es así, que el 20% de quienes utilizaban el transporte público para acudir a su puesto de trabajo, ahora lo harán a través de medios privados (también después del confinamiento). Y hasta una cuarta parte de quienes se desplazaban andando, usarán su vehículo tras el estado de alarma. ¿Pero de qué tipo de vehículo privado estamos hablando exactamente?



Bajada de las matriculaciones El panorama actual podría plantear ciertas dudas respecto de los vehículos privados en sí mismos. Y es que las matriculaciones y la venta de coches han llegado a caer más de un 85% y 69%, respectivamente. En contrapartida, parece que el uso de la bicicleta está en auge.



Las bicicletas, en pleno auge Los datos a los que ha tenido acceso acierto.com multiplican por siete el uso de la bicicleta (en solo una semana), principalmente para evitar contagios. Durante el fin de semana, además, la ocupación del carril bici se incrementó un 300% en algunos municipios como Madrid. La cifra debe ser contemplada en su contexto. Es decir: dentro de la relajación de las medidas y sin perder de vista el uso de este vehículo para hacer ejercicio.



No obstante, la búsqueda de bicicletas en Google en España ha experimentado un repunte del 7% durante la última semana. Y se ha disparado un 138% desde el inicio del estado de alarma.



Las cifras llaman la atención teniendo en cuenta el punto de partida. Una encuesta anterior llevada a cabo por acierto.com sacaba a relucir que el 60% de los españoles nunca se había planteado desplazarse en bicicleta al trabajo o a clase. De entre quienes consideraron inicialmente utilizarla, hasta el 41% lo descartó porque pensó que hacerlo era peligroso. Algo que el COVID-19 parece haber cambiado y que podría estar relacionado también con la reducción del tráfico. No obstante, no podemos perder de vista que el exceso de velocidad ha crecido un 36% durante el estado de alarma.



Por otra parte y con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta para ir al trabajo, algunas localidades españolas han instalado aparcabicis en sus diferentes barrios. En otros países de la Unión Europea como Francia el gobierno ha anunciado una dotación para aquellos que quieran poner en marcha sus bicicletas con el objetivo de fomentar su uso en los desplazamientos. Y en Australia y Nueva York también se ha incrementado su venta fruto de las restricciones del transporte público y la reducción del tráfico.



La llamada a la calma de la DGT Tampoco podemos perder de vista la llamada a la calma de la DGT que, en aras de prevenir congestiones en la circulación, ha pedido a ciudadanos y empresas que planifiquen sus desplazamientos. Y es que en algunas ciudades como Madrid el tráfico ya ha subido un 10% respecto de las semanas precedentes.



El comparador de seguros acierto.com también recuerda que, independientemente de si utilizamos el coche estos días o no, dar de baja la póliza no es una opción. De hacerlo, estaríamos incurriendo en un delito tipificado en el Real Decreto 8/2004, relativo a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Además, en caso de que el automóvil se vea implicado en un siniestro con daños a terceros podríamos encontrarnos ante un problema de dimensiones impensables.



Acierto.com, asimismo, incide en que el seguro del coche nos seguirá cubriendo durante el estado de alarma, independientemente de si el motivo que nos lleva a desplazarnos está contemplado por la ley o no.



Otros vehículos de la nueva movilidad Las cifras que maneja acierto.com también indican un aumento del uso de los coches de alquiler, cuyas suscripciones han crecido un 200%. Y lo mismo ha ocurrido con las motos y patinetes eléctricos. En cualquier caso, todavía tendremos que esperar para comprobar si estas tendencias se asientan o si, finalmente, el usuario vuelve al transporte público o adquiere un vehículo propio para desplazarse al trabajo.



