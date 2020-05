ELGRANRETOSOLIDARIO recauda 164.500€ y sigue activo para canalizar la solidaridad de la ciudadanía española Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 18:07 h (CET) Los donativos para paliar las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19 se pueden seguir realizando a través de la web de El gran reto solidario, por Bizum al 38077 o mandando un SMS con la palabra "JUNTOS" al 38014 para donar 6 euros o al 28014 en el caso de aportar 1,2 euros Más de 1,3 millones de espectadores siguieron este sábado en directo #ELGRANRETOSOLIDARIO, una gala online que consiguió ser todo un éxito gracias a la participación de hasta 160 caras conocidas, entre artistas, cantantes, presentadores de radio y televisión e influencers. En total, se han recaudado más de 164.500 euros para ayudar a paliar los efectos del coronavirus entre las personas más vulnerables del planeta. Sin embargo, la emergencia sigue activa y se mantienen abiertos los canales de donación para financiar los proyectos de las ONG miembros del Comité.

Artistas como Amaral, India Martínez, Marta Sánchez, Carlos Baute, Edurne, Roi Méndez, Sole Giménez, Ele, Ruth Lorenzo, Soraya Arnelas, Pasión Vega, Lucía Gil, Xuso Jones, Agoney, Efecto Pasillo o María Peláe; rostros conocidos como Jordi Évole, Frank Blanco, Jacob Petrus, Olga Lambea, Adriana Abenia, Ana Morgade, Nico Abad, Iñaki López, Andrea Ropero o Samantha Vallejo Nájera; voces radiofónicas como Virginia Díaz y Julio Ródenas, además de los influencers AuronPlay, Verdeliss, Videópatas, o Loulogio, participaron en el mayor reto de solidaridad virtual celebrado hasta el momento en nuestro país.

'El Gran Reto Solidario' es un movimiento social creado por 5 de las ONG integrantes del Comité de Emergencia, en colaboración con ProFuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación “La Caixa”, además de 22 empresas y medios de comunicación. El objetivo de este reto consiste en reunir fondos de forma conjunta, que servirán para financiar y ampliar los proyectos de Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision. Estas organizaciones ya trabajan en España y en todo el mundo a través de distintos proyectos para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia entre los sectores más vulnerables de la población por su situación económica y social.

Con 28 canales digitales retransmitiendo simultáneamente, entre ellos medios como Movistar+, Vocento, 8 grandes Youtubers y el propio Comité, la gala ha sido un hito sin precedentes en el mundo digital, consiguiendo una audiencia de 1,3 millones de espectadores. Durante las más de ocho horas que permaneció la retransmisión en directo, se pudieron ver actuaciones en directo, mensajes solidarios, así como testimonios desde diferentes partes del mundo en las que están presentes las ONG que participan en el Comité de Emergencia, haciendo un llamamiento a la solidaridad para conseguir entre todos frenar las consecuencias de esta pandemia.

Los mejores momentos de la gala podrán verse en el canal de Youtube del Comité de Emergencias.

“Estamos satisfechos por los resultados de la gala y queremos agradecer a todos los participantes, artistas, cantantes, presentadores de radio y televisión, influencers su gran aportación a este reto solidario”, explica Sara Barbeira, coordinadora del Comité de Emergencia. “También nuestro agradecimiento a ProFuturo y a las empresas y medios de comunicación que nos han prestado su ayuda para lograrlo. Sin embargo, la necesidad es muy grande y queremos seguir alentando a la sociedad española para que continúen aportando donativos, porque solo entre todos podremos poner fin a las consecuencias devastadoras que para muchos miles de personas está ocasionando esta gran crisis sanitaria”.

La recaudación obtenida servirá para que las ONG que forman parte del Comité de Emergencia (Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) continúen y amplíen su respuesta a la emergencia dentro y fuera de España. Esa respuesta incluye, entre otras acciones: medidas de prevención para frenar el contagio, refuerzo de los sistemas de salud (equipamiento de hospitales y protección del personal sanitario) y apoyo a las familias y comunidades más vulnerables con proyectos de agua y saneamiento, salud, seguridad alimentaria, protección infantil y generación de ingresos familiares.

El Comité de Emergencia fue creado en 2015 en España por seis ONG (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité Español, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision), que deciden unirse para canalizar la solidaridad de ciudadanos y empresas en grandes emergencias humanitarias. El Comité nace para ofrecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones de emergencia que permita incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias; actuar como nexo de unión permanente entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía; incrementar la confianza social en las ONG en situaciones de emergencia, rindiendo cuentas del impacto de la actuación, y actuar conjuntamente como un referente de la ayuda de emergencia ante la sociedad.

Empresas, entidades y medios de comunicación colaboradores de #ELGRANRETOSOLIDARIO:

PROFUTURO, RTVE, ATRESMEDIA, VOCENTO, DKISS, DMAX, PARAMOUNT, COMEDY CENTRAL, TWITTER, MTV, CAMPOFRIO, GIGAS, ORANGE, ALTIRIA, LOSDELAMÚSICA, WE ARE WATER, FLAT 101, MIGRANODEARENA, ANIMAL M, BIZUM, ADIF, AMC NETWORKS, SECURITAS DIRECT, YOUTUBE, MOVISTAR + y ORAL B.

Para colaborar con esta iniciativa del Comité de Emergencia:

El Comité de Emergencia ha habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda y poder dar una respuesta más rápida y efectiva para atender las necesidades actuales y a los afectados por esta pandemia.

Enviando un SMS con la palabra "JUNTOS" al 38014 para donar 6 euros o al 28014 si se quiere donar 1,2 euros.

A través de la cuenta bancaria ES25 2100 5731 7002 0029 4895.

Y en www.elgranretosolidario.org

A través de Bizum al 38077.

