AfB, la principal ONG tecnológica europea, premia a Atos

miércoles, 6 de mayo de 2020, 17:51 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, entregó el año pasado 440 equipos reciclados a AfB (Work for people with disabilities). De esta manera se ahorraron más de diez toneladas de materias primas, 34.895 kilovatios hora de energía y la emisión de casi 13 toneladas de CO2 que se habrían empleado en la fabricación de los nuevos dispositivos Del conjunto, 243 de los dispositivos se podrían haber comercializado después de eliminar datos y ser reacondicionados por AfB, que ha premiado a Atos por su compromiso.

Desde 2016, Atos colabora con AfB -la principal ONG tecnológica europea- en el marco de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa. AfB proporciona un lugar de trabajo seguro para las personas con discapacidad y desarrolla iniciativas para reducir el volumen de residuos electrónicos fomentando su reciclado y limitar las emisiones nocivas para el medio ambiente. En 2019, Atos entregó a AfB equipos informáticos y móviles con un peso total de 1,7 toneladas para el borrado, procesamiento o eliminación de datos certificados. Gracias al gran número y la alta calidad de los equipos entregados, Atos pudo patrocinar un puesto de trabajo en la AfB y así asegurar el empleo de una persona con discapacidad.

Fundada en Alemania en 2004, AfB está presente en cuatro países europeos con más de 370 empleados en 19 sedes y ofrece servicios de TI de alta calidad y productos reciclados en Austria desde 2010. Alrededor del 43 por ciento de los empleados son personas discapacitadas.

Johann Martin Schachner, CEO de Atos en Austria, destaca el valor de este premio "que reconoce nuestra responsabilidad corporativa con la sociedad y el medio ambiente, fomentado la utilización de estos equipos durante más tiempo. El reconocimiento de AfB nos anima a aplicar la sostenibilidad como un principio holístico no sólo en la esfera económica, sino también de manera ecológica y socialmente eficaz".

Kurt Essler, Director General de AfB Austria, añade: "La conciencia de la sociedad sobre la necesidad de evitar los residuos electrónicos ha aumentado en los últimos años, y podemos verlo en el aumento de la demanda, que al mismo tiempo nos permite proporcionar puestos de trabajo a más personas con discapacidades. Nos complace que actores conocidos como Atos hayan apoyado nuestra labor durante varios años y, por lo tanto, sean un modelo para otras empresas".

Compromiso mundial

Las medidas de Atos para reducir las emisiones, mitigar los riesgos climáticos y desarrollar una economía con bajas emisiones de carbono son reconocidas mundialmente. La organización sin ánimo de lucro CDP, por ejemplo, destaca las medidas climáticas de Atos en su prestigiosa "lista A" para el cambio climático. En 2019 Atos también fue reconocido como líder de la industria en otras clasificaciones de sostenibilidad como EcoVadis y DJSI (Dow Jones Sustainability Index).

