La Fábrica del Ratoncito Pérez trabaja para que ningún niño se quede sin su regalo durante este confinamiento Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 14:18 h (CET) Ante una situación en la que todo el mundo debe quedarse en casa, la empresa pone todo su esfuerzo para lograr que el Ratoncito Pérez consiga llegar a todos los rincones para que ningún niño se quede sin su recompensa Desde ya hace años existe la leyenda de un misterioso ratón que recorre todo el mundo con un únihttps://lafabricadelratoncitoperez.com/co objetivo: recoger los dientes de los más pequeños y recompensarlo con regalos que harán su infancia más feliz.

Este entrañable personaje es conocido y adorado por todos los niños y niñas, hasta el punto de que, cuando pierden sus dientes de leche, ellos mismos desarrollan una capacidad de responsabilidad inmensa y se esfuerzan en cuidar con todo su ser a este pequeño objeto para asegurarse que el Ratoncito Pérez lo encontrará en perfecto estado. Es está ilusión la que hace que está situación les haga todo este panorama más ameno.

Ante esto, la Fábrica del Ratoncito Pérez contribuye en la complicada tarea de este personaje mágico elaborando juguetes y miles de objetos más que ayudarán a despertar la imaginación y creatividad de los más pequeños de casa.

Las necesidades varían en función de los tiempos que se viven, como el confinamiento actual. Es por este motivo que desde la Fábrica del Ratoncito Pérez intentan que sus productos fomenten las tareas en familia, el uso correcto del agua y el descubrimiento de nuevas habilidades.

“Aunque los tiempos cambien las tradiciones deben perdurar”, aseguran desde la empresa.

Facilitar la entrada del Ratoncito Pérez al hogar

Bien es sabido que este mágico animal puede acceder a las casas por cualquier rincón y llegar así a las almohadas de los niños y niñas. Aun así, desde la Fábrica del Ratoncito Pérez consideran que no hay mejor manera de entrar que por la puerta.

Es por ello, que destacan uno de sus productos estrella: la puerta del Ratoncito Pérez en su web un objeto que permitirá a los más pequeños facilitar la entrada de su pequeño amigo. El pack, por un precio de 19,99€, incluye: puerta con llave, felpudo, escalera y bolsita para dejar el diente. Además, está disponible en 5 colores: rojo, azul, rosa, verde y lila. De este modo, se le podrá recibir de la bonita forma que este ratón se merece.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.