La venta digital en farmacia creció más de un 60% durante el confinamiento, según UGROUND y Orbaneja

miércoles, 6 de mayo de 2020, 13:27 h (CET) El confinamiento provocado por la pandemia que se está viviendo ha dejado al descubierto la necesidad e importancia de la digitalización de las empresas como fórmula para obtener competitividad y poder afrontar esta crisis sin precedentes. El sector farmacéutico, pese a ser un sector esencial que ha podido abrir sus puertas con cierta normalidad, también se ha visto afectado por la cuarentena y por los nuevos hábitos de consumo de compra desde casa, que aumentan y se están consolidado durante estos días UGROUND, empresa líder en transformación social y empresarial hacia el mundo digital, en colaboración con Orbaneja, despacho de abogados de farmacia, ha analizado los datos publicados por TopFarma, sobre los grandes cambios que ha experimentado el sector de la farmacia en lo que se refiere al mundo digital en los últimos años y desde el confinamiento.

De este análisis se desprende que, en 2014, solo el 9% de las farmacias españolas estaban de alguna manera digitalizadas. Hace seis años, lo más importante era “disponer de una página web”, seguido de “tener redes sociales”, y, por último, tener “tienda online” y “Blog”.

Dos años después, en 2016, se produjo un incremento en el número de farmacias que accedieron a la digitalización, al crecer en más del 50% las farmacias con página web en España, un 60% aquellas con ecommerce, un 70% las que tenían blog propio y más del 80% las que tenían presencia en Redes Sociales, según el mismo estudio.

A finales de 2019 se volvió a producir un incremento significativo de la digitalización del sector. Así, de las 22.000 farmacias que hay en España, más de 1.500 (7%) tienen tienda online, 4.500 cuentan con página web, (23%), y 9.000 tienen Redes Sociales, de las que más de 1.200 cuentan con su propio blog.

La importancia de la digitalización del sector en la situación actual

Pero ¿qué ha pasado con la llegada del Covid-19? Tras la declaración del Estado de Alarma el pasado mes de marzo a causa de la pandemia producida por el coronavirus, las farmacias que estaban digitalizadas son las únicas que están viendo como sus números no solo no se hunden, sino que incluso incrementan su facturación.

Si se dividen las farmacias en tres grandes bloques (de barrio, turística y de paso) y se compara la evolución de las ventas diarias de las farmacias y de sus ecommerces entre enero y marzo, se observa la importancia de la digitalización para afrontar con garantías una crisis como la que se está viviendo.

Así, mientras las farmacias de barrio son las únicas que ven aumentada su venta diaria, un 19%, las de paso y turísticas han visto este mes de marzo como sus ventas han descendido un 2% y un 4% respectivamente. Si se habla de las ventas a través de los ecommerce de estos mismos establecimientos, el panorama cambia radicalmente. Todas ven incrementadas exponencialmente sus ventas, siendo las turísticas las más beneficiadas, al aumentar ese porcentaje de venta diaria un 100%, seguidas de las de barrio con un 90% y de las de paso con un 60%.

Análisis de datos y posibles escenarios

Raquel Díez, Directora de Marketing y Comunicación de UGROUND, afirma que “ahora es el momento en el que las farmacias deben digitalizarse, adecuarse a los nuevo tiempos donde la seguridad de los ciudadanos es lo primero. Y la digitalización no es solo tener una web, es poder llevar a la farmacia a los hogares y no a los pacientes a la farmacia”.

Por su parte, Blanca de Eugenio Fernández, Gerente de Orbaneja, como experto en el sector de la farmacia, apunta “la necesidad de ver la transformación digital como una oportunidad para reinventar este sector y hacer frente a este reto que pone a prueba su competitividad global”.

Aquellas farmacias que estaban digitalizadas, tras la declaración del Estado de Alarma, están viendo incrementada su facturación.

La digitalización en el sector farmacéutico ha llegado para quedarse.

