Álvaro Sáez : 'Como abogado fiscal en España te aseguro que invertir en el IBEX 35 es una gran opción'

miércoles, 6 de mayo de 2020, 11:02 h (CET) Álvaro Sáez , abogado fiscalista: "A mí me preguntan cómo no invierto en otros mercados financieros con mejores expectativas desde 2008, como el americano, el londinense o el alemán. El motivo es claro, dentro de las empresas cotizadas y dentro de lo que sé de ellas, de las españolas es de las que más sé" El IBEX 35 es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles. Está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Español en las cuatro bolsas españolas — https://es.wikipedia.org/wiki/IBEX_35

Actualmente según Bolsa Madrid — principal mercado de valores de España— Iberdrola es el 16,85% de ponderación del índice, Inditex el 12,05% y SANTANDER, TELEFÓNICA, BBVA, CAIXA BANK, BANKINTER, B. SABADELL y BANKIA suman en total el 28,05% de esa ponderación sobre el índice.

Álvaro Sáez, abogado fiscal, afirma:"Iberdrola e Inditex ya pesan más que los bancos y telefónica. Años de crisis financiera, desprestigio social y digitalización han hecho que ocurra lo impensable, los bancos y las telecos están camino de extinguirse, como en su día se extinguieron los dinosaurios".

Los datos del sector bancario, basados en las medidas de política monetaria no rentables con tipos cero o negativos lo corroboran — https://www.bolsamania.com/noticias/analisis/sector-bancario-espanol-no-levanta-cabeza--7444663.html

Al igual que los datos de las telecos, con deuda y paralización del 5G — http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_men.jsp

El mínimo de esta crisis se produjo según Investing — web de cotizaciones en tiempo real, noticias económicas e información actual de la bolsa de valores — en marzo de 2020 con el IBEX rozando los a 5.800 puntos .

Álvaro Sáez, de SAEZ.LAW, dice: "El gran capital puede caer, puede pasar malos momentos, pero “el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” y tarde o temprano las cotizaciones de las empresas del IBEX 35 siempre se recuperan.

Así que yo soy de esos que invierten cuando todos pensáis que ha llegado el fin del mundo, y un día llegará, pero hasta ese momento pienso seguir sacando tajada de los pánicos bursátiles".

En el libro No pagar Impuestos para ayudar a los demás, Álvaro Sáez habla de su firme creencia de que en el capitalismo el capitalista es el Rey.

Álvaro Sáez, abogado fiscalista, insiste: "El gran capital siempre es 'demasiado grande para caer', 'too big to fall'".

Los inmuebles y el petróleo según los datos ofrecidos por Bolsa Madrid son dos de las inversiones que forman parte de las “too big to fall”.

FERROVIAL

ARCEROMITAL

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

INDITEX

"Como abogado fiscalista español que invierte en el IBEX 35 te aconsejo que vigiles muy de cerca el índice DAX y el grupo textil INDITEX, son la mejor referencia para saber cuándo parará la sangría y cuándo volverá a ser buen momento para invertir en cualquiera de los valores del IBEX 35".

El DAX, DAX 30 o DAX Xetra es el índice de acciones blue chip de las 30 compañías más grandes de Alemania que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

Se puede ampliar el contenido de esta noticia en el blog

