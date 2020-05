La conserjería de lujo Uemura Ltd amplía sus servicios de agencia de viajes y red social de ocio Comunicae

miércoles, 6 de mayo de 2020, 09:01 h (CET) La conserjería privada Uemura, después de 10 años en el sector del turismo de lujo, abre su web y permite a los usuarios utilizar sus herramientas tecnológicas para poder diseñarse y personalizarse sus momentos de ocio y viajes. Uemura, un paso por delante de las OTA, ha creado una red social integrada pensando en la forma que el usuario digital va a interactuar y demandar los servicios, de manera que puede decidir qué hacer, dónde y cuándo pero también cómo y con quien organizarlo y disfrutarlo La finalidad de la ampliación es hacer llegar al máximo número de personas la posibilidad de personalizar sus viajes. El lanzamiento de los nuevos servicios están enfocados principalmente a solteros, jóvenes viajeros, viajeros de empresa, empresas y familias con niños pequeños.

En un mundo globalizado donde cada vez es más frecuente realizar viajes por todo el mundo, la conserjería de lujo Uemura Ltd ha lanzado una innovadora ampliación de servicios que tiene como finalidad poder crear viajes a medida en tiempo real. Los servicios que se ofrecen permiten encontrar compañeros de viaje con quienes compartir las actividades que se prefieran durante el viaje. De este modo, cada usuario puede personalizar la parte del viaje que realiza de forma individual y también la parte grupal en la que puede decidir realizar una serie de actividades con otros viajeros que también usen Uemura Ltd.

El servicio de diseño de viajes que se puede encontrar en la web www.uemura.eu permite elegir el destino y las fechas en que se quiere viajar, comprar el vuelo y el alojamiento en que hospedarse, elegir las diferentes actividades que se realizarán durante el viaje, los restaurantes en los que se quiera comer y contratar servicios como los de niñera, asistentes personales o guías turísticos. Al mismo tiempo, se puede elegir si se quiere disfrutar el viaje o algunas actividades con los amigos de siempre, con nuevos usuarios o hacerlo de forma individual.

El lanzamiento de este servicio por parte de Uemura tiene como foco intentar persuadir y satisfacer las posibles demandas de principalmente cuatro grupos: Solteros, Jóvenes viajeros, Viajeros de empresa, Familias con niños pequeños y Empresas.

Aunque ello no significa que no puedan beneficiarse de este servicio otros grupos diferente a éstos a los que les pueda interesar esta forma de viajar.

Entre las ventajas que proporciona este nuevo tipo de servicio destacan la capacidad de personalización del viaje, la inmediatez para poder establecer diferentes planes, una gran posibilidad de interactividad con el servicio de diseño de viajes y, por último, la capacidad de socialización que proporciona poder compartir algunas actividades con otros viajeros.

Cuestionado por esta nueva concepción de viajar que une las redes sociales con los viajes y el ocio, Miguel Santamaría, CEO de Uemura Ltd, afirma que “hemos creado una plataforma que conecta el ocio con las personas y devuelve el sentido del concepto compartir que las redes sociales habían distorsionado”.

