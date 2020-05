Martin Garrix sorprende con un concierto sobre el río

Martin Garrix sorprendía con un concierto en live stream desde un barco este pasado 5 de mayo con un doble motivo: celebrar el 5 de mayo, conmemorando el día de la liberación de los Países Bajos y que el resto del mundo pudiera deleitarse con este 'show' tan especial mientras permanecemos confinados.



Garrix y su equipo demostraron una vez más su creatividad y como emocionar al público con una actuación de una gran belleza que transmitida su canal de Youtube, Facebook y otras plataformas https://linktr.ee/LiveMGWater.



El artista navegó por los canales de Amsterdam y el resultado fue excepcional. Todas las críticas fueron favorables: "Podemos apreciar la bellaza y la creatividad de Martin Garrix, yo sigo emocionada con el concierto de hoy, estuvo irreal".



Martin explicaba antes de su concierto: "Quería hacer algo así durante mucho tiempo. Especialmente ahora que no puedo viajar ni pinchar, me pareció la oportunidad perfecta. Espero que sirva para alegrar a la gente y como celebración del 5 de mayo, ya que no podemos celebrarlo juntos este año".



El concierto fue de una gran majestuosidad mientras el sol caía.