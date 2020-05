Horas y años, añitos añazos... Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 6 de mayo de 2020, 08:50 h (CET) "Horas, las de aquellos días”

Gotas de cielo robadas,

a tus ojos cristalinos

no operados de hipermetropía,

que sembraron una rosa de color azul

en el jardín más sagrado

de mi colección primaveral.

Cinco mil amaneceres después,

retengo el horizonte en mis dos manos,,

y hay una flor marchita

en mi habitación nueva

y una fecha sobre el cemento que…

no llegará hasta el calendario

del año 2021.

La fecha en que… nos juntemos...

Quiero estar...

donde sabe el rumor confundirse

con el cielo beige,

donde las noches serenas

me aplaudan como si fuera payasa,

donde no haya quien pueda lanzar

la primera piedra,

porque todos supieron ya

en sus pasados pecar y pecar.

Donde aquel que llegó a prometer

millones de cosas buenas,

cumpla todo antes del atardecer

y no pueda sus promesas

llegar a olvidar… jamás.

Simplemente el silencio...

Vivir en silencio sea cruel o ¿buen amigo?…

Llega el mudismo,

y absorta pienso en lo gigantesco

que es todo a mi alrededor.



