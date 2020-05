Aiwin, organizador del primer Festival Interactivo sobre Ciberseguridad en Internet Comunicae

martes, 5 de mayo de 2020, 10:38 h (CET) El próximo 18 de junio se celebra L1v3! CyberSec Festival, un evento nunca visto en Internet sobre concienciación en ciberseguridad, que combinará contenidos por expertos del ámbito público y privado, y ocio interactivo alrededor de la ciberseguridad. Más de 20 actividades concentradas en 2 horas de festival en streaming que se podrá seguir desde todo el mundo y desde diferentes zonas horarias, donde los participantes se podrán mover entre escenarios en función de sus intereses El próximo 18 de junio tendrá lugar el primer Festival Interactivo sobre Ciberseguridad en Internet, un evento nunca visto que combinará contenidos y ocio interactivo alrededor de la ciberseguridad, y que cuenta con el apoyo institucional del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

En un contexto donde los ciberataques están creciendo de manera descontrolada hacia organizaciones de todo tipo, y a raíz de tener que mover el puesto de trabajo al hogar por el COVID-19, se convierte en crítico la concienciación de empleados en materia de Ciberseguridad.

Campañas de phishing vinculadas a tests o mascarillas, ciberataques a través de las aplicaciones que se popularizan ahora como la videoconferencia o adwares con anuncios que obtienen información de los empleados, son algunos de los métodos que de manera intensiva está practicando la ciberdelincuencia en este 2020.

Al ser conscientes del momento actual y entender que el empleado sigue siendo el eslabón más débil, desde Aiwin, el servicio de videojuegos corporativos en la nube, quieren contribuir con su visión a construir el mayor cortafuegos humano a través del L1v3! CiberSec Festival y su nuevo videojuego corporativo Firewall.

La programación del L1v3! CyberSec Festival, un evento gratuito pero con aforo limitado, estará dividido en diferentes escenarios en streaming para recorrer desde distintas perspectivas la actualidad en ciberseguridad.

Main Stage. Charlas en formato Speed Talks por especialistas de la ciberseguridad del ámbito público y privado, con las que se recorrerá la actualidad desde un punto de vista humano para proteger a las organizaciones de la ciberdelincuencia.

Making of Stage. Entrevistas conducidas por los creadores de Firewall para recorrer las claves de la producción de Aiwin para concienciar en el eslabón más débil de las organizaciones, el empleado.

Gaming Stage. Desde el escenario de Gaming y e-Sports, se podrán seguir partidas a videojuegos sobre ciberseguridad, a la vez que los participantes del evento podrán jugar en directo.

After Work Stage. Un escenario orientado al ocio y al networking donde el compositor y DJ Hellaven presentará la banda sonora de Firewall a través de una sesión de música electrónica para amenizar los Live Chats, zonas donde los participantes podrán entrar en contacto entre ellos y con los speakers.

Para la organización del evento L1v3! CyberSec Festival cuenta con el apoyo institucional de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, así como con diferentes colaboradores como Fundación Empresa&Sociedad y Product Hackers.

Según Sergio Jiménez, CEO de Aiwin, “estuvimos buscando eventos originales y diferentes donde divulgar acerca de la importancia de la concienciación en ciberseguridad en el momento actual, pero como no lo encontramos decidimos crearlo”.

Para más información: https://aiwin.io/es/live-cybersec-festival

Sobre Aiwin

Tras obtener la confianza de más de 20 grandes multinacionales en sectores como banca, energía o salud, Aiwin apuesta ahora llevar la gamificación al siguiente nivel a través del servicio en la nube de videojuegos corporativos. Su objetivo: convertirse en la PlayStation de la empresa, a través de juegos que contribuyan en la transición digital de organizaciones.

