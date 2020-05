El plan #ZEISScontigo respalda a los ópticos con acciones que les permitan ser más fuertes mañana Comunicae

martes, 5 de mayo de 2020, 12:46 h (CET) Incluye formación online, gratuita para todos los ópticos de España, accesible desde la web: www.zeiss.es/webinars además de iniciativas para reactivar las ventas con las que la marca alemana muestra su solidaridad con los profesionales de la salud visual, y les ayudar a mirar adelante El día a día de los establecimientos de óptica no siempre deja tiempo para la formación. Por eso, ZEISS, mostrando en estos momentos su solidaridad con los ópticos de toda España, ha puesto en marcha el programa #ZEISScontigo, con el fin de acercar formación que será de gran utilidad en la transición y vuelta a la normalidad post-crisis COVID19. El plan, además de un amplio calendario de webinars, incluye iniciativas de marketing que la marca alemana ya ha puesto en marcha a las que añadirá otras, a medida que avance el desconfinamiento.

Cada semana, el equipo de formación de ZEISS propone contenidos diferentes y variados, sobre producto, pero también sobre marketing y ventas, siempre adaptados a los horarios de los ópticos con el fin de darles facilidades para incluirlos en su día a día.

El calendario de los cursos se puede visitar en la web www.zeiss.es/webinars, donde los profesionales de la salud visual también pueden encontrar acceso a las sesiones pasadas. En propuestas anteriores, #ZEISScontigo ha abordado temas tan interesantes, y especialmente apropiados al momento actual, como la forma en la que la realidad digital afecta al sistema visual y cuáles son las soluciones que puede aportar el óptico; el impacto de los rayos UV en el sistema visual; cómo reactivar la óptica mediante Marketing Digital, o cómo aumentar la venta media de la gafa monofocal.

La programación se hace pública en los posteos semanales que van apareciendo en las redes sociales de la marca y sus portavoces en Facebook y LinkedIn. Igualmente el departamento comercial de Carl ZEISS Vision España invita semanalmente, vía e-mailing y whatsapp, a los ópticos participar en todos ellos.

Cualquiera que sea la fórmula elegida, basta con seguir el enlace, y aceptar la huella que en el calendario del dispositivo desde el que lo vaya a seguir el cursante. Así, recibirá un aviso, poco antes de iniciarse el webinar. Los ponentes son formadores invitados, con amplia solvencia en cada caso, y también responsables de ZEISS en cada una de las áreas de contenido.

"La formación es una herramienta clave para afrontar la progresiva vuelta a la normalidad con mas y mejores argumentos de ventas, por ejemplo, avanzando en el conocimiento del Marketing Digital, uno de los platos fuertes de #ZEISScontigo. También lo será hacerlo en un entorno de trabajo seguro. Conscientes de ello, hemos diseñado este plan que subraya nuestra solidaridad con los ópticos, pero sobre todo que les invita a mirar hacia delante. #ZEISScontigo es formación e iniciativas, pero sobre todo es una inyección de optimismo en el futuro para volver, con más fuerzas que nunca", valora Laura Rocha, Director Marketing and Product Management Spain de ZEISS Vision Care.

Precisamente la próxima cita online de #ZEISScontigo tiene que ver con el apoyo a pacientes y profesionales de la salud visual en la vuelta a la nueva normalidad. En su próximo webinar, ZEISS explicará los conceptos clave para generar un entorno seguro en la óptica.

