Clínica MARGen: Endometriosis y la sexualidad: en busca de soluciones

Entre un 5-10% de las mujeres en edad reproductiva padece endometriosis, una enfermedad que provoca infertilidad y genera importantes disfunciones sexuales, que pueden afectar al equilibrio emocional de la pareja. En un estudio publicado recientemente en la revista Minerva Medica, un grupo de científicos de Italia, Pakistán, Turquía, Brasil y España analizan el impacto de esta enfermedad sobre la sexualidad femenina y plantean posibles soluciones para ese problema.



Según el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen y coautor español del estudio, “la infertilidad de mujeres jóvenes por si misma ya representa un problema emocional, y se agrava más si va acompañado por problemas de sexualidad. La mayoría de tratamientos hormonales, que pueden reducir el dolor durante la relación sexual, inhiben la ovulación y se deben discontinuar cuando la paciente quiere quedar embarazada".



Para que la endometriosis se pueda desarrollar, tienen que coincidir dos circunstancias diferentes. La primera es que una parte de las células del revestimiento interno del útero (endometrio), que en condiciones normales se evacuan periódicamente a través de la vagina durante la menstruación, fluye atrás, a través de las trompas de Falopio, hacía la cavidad abdominal. Este fenómeno, conocido como “la menstruación retrógrada”, ocurre en muchas mujeres sin que sufran endometriosis. Para que la menstruación retrógrada cause la endometriosis, se tiene que dar una segunda condición, que las células vertidas a la cavidad abdominal estén vivas, puedan dividirse y adquirir la capacidad de invadir diferentes órganos abdominales.



Según el doctor Tesarik, es aquí donde ya se está dibujando un tratamiento eficaz. “Tanto el desarrollo como la progresión de la endometriosis se pueden reducir eficientemente con la melatonina”. Esta hormona no impide la menstruación retrógrada pero interviene directamente sobre las regulaciones intracelulares de manera que las células que se escapen retrógradamente desde el útero a la cavidad abdominal no se dividen más y mueren mediante el proceso de “apoptosis”. Se trata de una muerte celular programada, que normalmente se produce cuando una célula se escape de los controles. Esta acción de la melatonina también explica sus efectos anti cáncer y anti metástasis, conocidos empíricamente desde hace años.



“La melatonina puede ser el primer agente terapéutico, no invasivo y sin contraindicaciones, contra la endometriosis. Además puede controlar la endometriosis y mejorar la sexualidad sin perturbar la función reproductiva femenina”, concluye Tesarik.