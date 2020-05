Llega el lanzamiento oficial de Legends of Runeterra para PC y móvil Comunicae

martes, 5 de mayo de 2020, 14:13 h (CET) El juego de cartas de estrategia basado en League of Legends se prepara para el lanzamiento oficial con la expansión Pleamar, que añade más de 120 cartas y 11 nuevos campeones al elenco Riot Games ha lanzando hoy Legends of Runeterra (LoR), el juego de cartas ambientado en el universo de League of Legends, que está disponible gratis para PC, Android e iOS y ofrece compatibilidad entre plataformas. Como parte del lanzamiento oficial, LoR llega acompañado de su primera expansión, Pleamar.



Pleamar amplía el mapa con nuevos territorios, pues incorpora Aguas Estancadas, una región donde las bandas de piratas viven de asalto en asalto y los monstruos de las profundidades devoran barcos enteros sin previo aviso. En el puerto traicionero de Aguas Estancadas, solo impera una ley: haceos con lo que podáis. Pleamar añade un total de más de 120 cartas y 11 campeones del universo de League of Legends, entre los que se incluyen Miss Fortune, Fizz y Gangplank. Además, el set introduce seis nuevas mecánicas de juego con las cartas, que añaden más profundidad y ofrecen interesantes oportunidades de exploración a los jugadores.

"Estamos muy contentos de poder lanzar por fin Legends of Runeterra oficialmente tras esta maravillosa beta abierta", dijo el productor ejecutivo Jeff Jew. "Nuestro compromiso con brindar una experiencia de juego interactiva, un proceso de construcción de mazos complejo y momentos espectaculares de la mano de los campeones es tan firme como siempre, y ahora es el momento perfecto para aventurarse y explorar los rincones de Runaterra. Gracias a todos los que habéis participado y nos habéis transmitido vuestra opinión durante la beta y, para todos los recién llegados, ¡nos vemos en partida!".

Ambientado en el universo de League of Legends, Legends of Runeterra es un juego de cartas de estrategia en el que solo la destreza, la creatividad y la astucia conducirán al éxito. Elegir a los campeones y combinar cartas de diferentes regiones (cada una con un estilo propio y ciertas ventajas estratégicas) para crear el mazo que llevará a lo más alto. Construir un mazo y conseguir las cartas que se quieran nunca ha sido tan sencillo, pues LoR ofrece el sistema de progresión más generoso y centrado en los jugadores de todo el género. Las cartas se pueden conseguir de forma gratuita o comprarse directamente, sin tener que comprar nunca sobres de cartas aleatorias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.