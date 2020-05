La innovación, vacuna contra la crisis global Comunicae

martes, 5 de mayo de 2020, 14:37 h (CET) Este jueves se ha celebrado la primera edición online de MediaStartups Home, el mayor encuentro internacional de startups, emprendedores, medios de comunicación y periodistas, con un gran éxito de audiencia. Desde España, Colombia y Perú, entre otros, se han seguido los talleres y las mesas redondas, en las que ponentes del ecosistema innovador han hablado sobre los efectos del coronavirus en el emprendimiento, y sobre todo de la innovación como protagonista de la recuperación económica MediaStartups Home ha reunido a más de una veintena de participantes del mundo de la innovación, el emprendimiento y los medios de comunicación para poner de manifiesto el protagonismo que el ecosistema emprendedor va a tener en la recuperación de la crisis provocada por el COVID-19. El evento, que ha sido retransmitido a través de medios de todo el mundo, ha sido un éxito de audiencia con gran repercusión en redes sociales.

La cita ha sido inaugurada por Chema Nieto, CEO de MediaStartups Hub y fundador del encuentro; Roberto Fraile, concejal de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo económico del Ayuntamiento de Alcobendas; y Arturo de las Heras, presidente del Grupo CEF-UDIMA. “La innovación tiene que ser el vehículo a una sociedad más sostenible y justa”, ha afirmado Nieto al inicio del acto. Fraile ha coincidido en que “va a ser un pilar fundamental para la crisis que viene”. De las Heras también es partidario de “digitalizarse y aprender a trabajar en línea”.

La primera mesa redonda de la jornada ha sido moderada por Luis Miguel Belda, director de comunicación del Grupo CEF.- UDIMA, quien ha alabado la capacidad del encuentro para “reunir a emprendedores y periodistas en torno al objetivo de facilitar el camino de los innovadores”. El debate ha contado con Juanma Romero, director y presentador de Emprende TVE; Rub Díaz, fundadora de Extranjería 2.0 y Emigrar y Emprender (desde Utrech) o David Antelo, director de Alcobendas HUB, quienes han expuesto cómo han seguido activos durante esta crisis.

La segunda mesa redonda ha sido guiada por Rosa Jiménez, chief ecosystem relations de The Venture City. En ella, personalidades como Javier Jiménez, director general en Lanzadera; Manuel Caicedo, vicepresidente ejecutivo del Grupo Lyown o Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores, han hablado sobre las consecuencias de la crisis y la lección que se puede sacar de la misma.

Los talleres han sido el plato fuerte del encuentro. Con el primero, los espectadores han practicado con Noemí Carrión y Silvia Segovia las claves para comunicar en el nuevo paradigma digital. En el segundo, José Ramón Padrón y Fernando Tellado han enseñado los pasos para poner en marcha un comercio electrónico para sobrevivir a la crisis.

El broche de oro lo ha puesto la emisión en directo del programa Nación Innovación. En él, emprendedores de todo el mundo han compartido su experiencia sobre la pandemia en una charla espontánea.

Medios de comunicación como Revista Emprendedores, Investing España, Ticpymes, TodoStartups, Agora News, el blog Top Emprendedores y Mundo Emprende, a nivel nacional, y el diario Gestión de Perú, StartupsLab, Keep Up y Gan@más, a nivel internacional, han sido media partners y protagonistas de este encuentro. Además, MediaStartups Home ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y Alcobendas Hub, el centro de estudios CEF.- y CEF.- Santo Domingo, así como la universidad a distancia UDIMA, la empresa de hosting SiteGround, el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad Pontificia de Perú, Fratco, la Universidad Técnica de Ambato y el Grupo Lyown.

Sobre Media Startups

MediaStartups es el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación. Nacido en el año 2016, este evento nace por la necesidad que tienen emprendedores y startups de darse a conocer. Tras tres ediciones en la Comunidad de Madrid, el encuentro ya ha pasado en España por Valencia y Tenerife. Se ha internacionalizado en las ciudades de Lima y Bogotá.

