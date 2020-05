Cómo ha impactado el Covid-19 a la industria musical y qué hacer al respecto Comunicae

martes, 5 de mayo de 2020, 15:01 h (CET) Daniel Perez, músico de profesión hace más de 15 años, aporta luz a la difícil situación de la industria musical en estos momentos, explicando las soluciones para prosperar a pesar de las cancelaciones y aplazamientos masivas de eventos musicales, y como sacarle partido al aumento de la demanda online de la música El Covid-19 ha afectado a todo el sector público, siendo la industria musical una de las primeras perjudicadas. Se han cancelado conciertos y eventos por todo el mundo y los profesionales de la música están viviendo una situación de total incertidumbre. Sin embargo, según últimos datos, el confinamiento ha fomentado un crecimiento en la venta online de instrumentos musicales a través de plataformas como Amazon o Thomann, donde cada día hay menos productos en stock por la increíble demanda que se ha producido.

Si bien es innegable el impacto dañino que ha generado la pandemia en la industria musical, llegándose a cancelar eventos tan importantes como Coachella o Glastonbury, no todo son malas noticias. La situación actual ha potenciado enormemente el crecimiento del comercio electrónico y las plataformas de música online, que están recibiendo más actividad que nunca en los últimos meses.

Ese crecimiento ha llevado a expertos del sector a ver esta situación como una oportunidad para dar el salto a las plataformas de streaming online, y a promover una transformación digital para los profesionales de la música que les permita adaptarse, no solo a las circunstancias actuales, si no a las que vendrán en un futuro.

Daniel Perez, músico de profesión desde hace más de 15 años, es uno de ellos. Junto a su equipo en el portal Musicmakers, conformado por músicos y expertos en márketing, apuestan por adaptarse a un modelo de gestión más innovador. Según Daniel, "Internet ha dado visibilidad y lanzado la carrera de muchísimos músicos, y sin embargo, la gran mayoría de prefesionales del sector musical no está aprovechándolo al máximo.".

Daniel es crítico con los profesionales musicales que ignoren el potencial de Internet y está convencido de que es adaptarse o morir, “Los músicos que sepan dar el salto y adaptarse a los medios que más se consumen, como Youtube o Twitch, serán los que prosperarán. Estas plataformas ya han generado muchas profesiones en otros sectores, como el deportivo o el de los videojuegos, y ya es hora que los músicos empiecen a sacarle más partido”.

"La crisis provocada por el Covid-19 afectará a todos los aspectos de la industria musical, pero entendiendo que el 98% de las personas que consumen música lo hacen de forma online, es fácil concluir la importancia para el artista de sacar partido a esta situación y usar Internet para conectar con sus fans y seguidores."

Daniel y su equipo llevan meses escribiendo artículos enfocado a músicos y nuevos músicos que quieren crecer en medio de esta situación, comenta que, "estos meses de confinamiento han aumentado un 100% el número de personas que llegan a nuestra web buscando comprar instrumentos, empezar en esta carrera o formarse musicalmente, si bien los eventos en vivo han sufrido una caída enorme, la demanda online no ha hecho más que aumentar".

En personas como Daniel se puede ver que no todo el mundo ve esta situación como un adversidad, sino como una oportunidad para crecer y sacar lo mejor posible. Habrá que ver que depara el futuro para este sector y como evoluciona para ver el impacto real y las implicaciones que tendrán como consecuencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.