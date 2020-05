En mayo el paro podría alcanzar a los 4 millones de personas en España, según Adecco Comunicae

martes, 5 de mayo de 2020, 15:42 h (CET) En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: "Ahora que todos los esfuerzos deben centrarse en mantener y recuperar la economía productiva, hace falta liquidez, ya que esta crisis, a diferencia de la de 2008, nos brinda esa oportunidad. Otros países han dedicado mayores cantidades a este propósito, si bien es cierto que nuestro nivel de deuda y déficit no nos permite esa equiparación, y por eso el apoyo de la Unión Europea se antoja imprescindible" Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de abril de 2020 que confirman el descenso previsto en el número de afiliados a la Seguridad Social, tras el mal registro del pasado mes de marzo -primer mes de la crisis del Covid-19-. España pierde otros 49.000 afiliados a la Seguridad Social en el mes de abril y su número de parados asciende hasta los 3,89 millones (el dato más alto desde mayo de 2016) tras registrar este mes 282.291 desempleados más.

Para Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “estos datos son todo lo negativos que esperábamos, y recogen los primeros efectos en un mes completo afectado por el Covid-19. Esta es la realidad actual y ahora es preciso centrarse en medidas que frenen esta tendencia y nos ayuden a superar cuanto antes esta situación”.

“Todos los esfuerzos deben centrarse en mantener y recuperar la economía productiva. Favorecer que las empresas y empleadores sobrevivan y puedan reiniciar su actividad tan pronto como sea posible es vital para mantener el capital organizativo y el empleo necesarios en la recuperación. De la capacidad productiva dependerán la inversión y el empleo, y de éste depende el consumo y las aportaciones para sostener los presupuestos públicos que permitan abordar con garantías las necesidades sanitarias y sociales actuales y futuras”, aventura Blasco.

Además, Blasco señala otras iniciativas que serían beneficiosas para hacer frente a esta crisis: “impulsar políticas activas de empleo y aquellas que flexibilicen el mercado laboral y favorezcan la contratación, un diálogo social y negociación colectiva que ayuden a esta flexibilidad como garantía del empleo, minimizar impuestos y cotizaciones sobre empleadores, empresas y autónomos. También es el momento de potenciar la formación y recualificación de las personas trabajadoras, en especial de los colectivos más vulnerables -jóvenes, parados de larga de duración, mayores de 55, mujeres y personas con capacidades distintas-”.

Para el próximo mes de mayo, el director del Adecco Group Institute señala que: “aunque nuestras previsiones son que sigamos cayendo en afiliados, hasta los 18.213.000 (aprox -200.000), ello supone una reducción casi la mitad que la que ha tenido abril respecto de marzo (más de 500.000 de reducción). Por otro lado, el paro es cierto que podrá alcanzar los 4.000.000 de personas, casi 1 millón más que en 2019, pero es que es en mayo donde muchas de las cifras ahora no incluidas (ERTEs) pueden manifestarse, cosa que en abril no ha ocurrido”.

Por último, Blasco ha puesto el foco en las medidas tomadas por otros países y la necesidad de apoyo de la Unión Europea para paliar los efectos de esta crisis: “ahora que todos los esfuerzos deben centrarse en mantener y recuperar la economía productiva, hace falta liquidez, ya que esta crisis, a diferencia de la de 2008, nos brinda esa oportunidad. Otros países han dedicado mayores cantidades, si bien es cierto que nuestro nivel de deuda y déficit no nos permite esa equiparación, y por eso el apoyo de la Unión Europea se antoja imprescindible”.

“Hay que evitar al máximo posible gravámenes salvo los que vayan directamente dirigidos a crear o mantener el empleo. También en otros países los mecanismos de colaboración público-privada en las políticas activas de empleo, y los mecanismos de flexibilidad para empresas y empleadores dan más agilidad y eficacia”,concluye el director del Adecco Group Institute.

Datos más destacados

Tal y como ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo a primera hora, el número de parados registrados es de 3.831.203, lo que supone un incremento interanual del 21,1%, es decir, hay 667.600 parados más con respecto al mismo mes de abril de 2019. No se registraba una subida tan fuerte del paro desde enero de 2010. Y, además, suponen 282.291 desempleados más con respecto al pasado mes de marzo.

En cuanto a la afiliación, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 18.396.362 personas en abril. Dicha cifra implica un descenso de 771.700 empleos a lo largo de los últimos doce meses (-4% interanual), tras registrar 49.071 afiliados menos durante el pasado mes de abril.

La Construcción fue el sector en el que más cayó la afiliación, con un descenso de un 10,4% interanual (130.200 empleos menos).

Por sexos, el número de varones en paro creció el doble que el de mujeres en la misma situación: +29,3% y +15,4%, respectivamente.

Durante el mes de abril, se firmaron 673.100 contratos (-61,9%), el número más bajo desde diciembre de 1996. Los contratos indefinidos cayeron un 66,3% interanual, en tanto que los temporales lo hicieron un 61,4%.

