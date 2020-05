​Cómo evitar las molestas zanjas de las obras en las ciudades

Lo ideal en obras urbanas es que las infraestructuras en una reparación u obra funcionen, y que además lo hagan de forma limpia y eficiente. Pues para ello es necesario disponer de sistemas novedosos que lo hagan posible. ¿Quién no ha sufrido las molestias de pasar por una calle cuyas aceras están levantadas o directamente el acceso está cortado por las obras? para evitar todo esto hay una técnica avanzada en pocería que evita tener que hacer zanjas.



Las tuberías de las redes de saneamiento y agua potable a veces sufren roturas, atascos e incidencias o simplemente es necesario limpiarlas periódicamente para su mantenimiento. Pero la dificultad reside en que éstas se encuentran enterradas bajo el suelo, y aquí es donde entran en escena empresas como poceriasinzanja.es que pueden reparar, cambiar o limpiar tuberías del saneamientos y otras redes sin tener que hacer obras que interrumpan el tráfico de carreteras o el paso de los transeúntes.



Estas nuevas tecnologías aplicadas a la pocería permiten reparar la avería o incluso rehabilitar la totalidad de la tubería sin necesidad de abrir zanja, evitando las molestias que eso conlleva.



En quién confiar para esta tarea No cualquier empresa puede realizar este tipo de trabajos. Se necesitan profesionales cualificados y disponer de los equipos tecnológicos necesarios. Son procedimientos muy especializados que han de realizarse con mucha precisión para que el resultado sea óptimo.



Se habla mucho del ruido en las ciudades y de que se superan los decibelios de lo que se consideran parámetros aceptables para la salud. Para los ciudadanos este tipo de sistemas son un alivio porque en las intervenciones que se realicen en el alcantarillado no tendrán que soportar que se abra una zanja con maquinaria pesada, ni el consecuente ruido, contaminación, residuos y problemas de tránsito u otros. Además se evitan las situaciones de riesgo que se producen en los sistemas de pocería tradicional.



Se permite así ofrecer al cliente una ventaja añadida como es no tener que paralizar la actividad profesional en el caso de las empresas, reduciendo los inconvenientes de las obras que implican romper el pavimento y con la ventaja añadida de que el trabajo se realiza en cuestión de horas.



Cómo funciona este sistema Con esta técnica no intrusiva sin obra ni zanja se pueden resolver muchas incidencias en las conducciones de agua residual. En lugar de abrir una zanja se utilizan huecos que ya existen como punto de entrada y salida de material, por ejemplo las arquetas o pozos. ¿Y cómo se llega hasta el problema? Pues para no tener que hacer obra, se utiliza un equipo robotizado denominada CCTV que llega hasta los recovecos más difíciles permitiendo localizar dónde está la tubería, ver el problema y hacer un diagnóstico del mismo.



En muchas ocasiones en lugar de tener que reemplazar la tubería el sistema permite construir una nueva dentro de la que está estropeada. Es un método además que abarata costes al no tener que realizar obra pero que sobre todo nos ahorra mucho tiempo y es más limpio. Otro aspecto positivo es que esta técnica es respetuosa con el medio ambiente y el gasto energético inferior al de otros sistemas, en un momento en el que la sostenibilidad es algo tan valorado en las empresas.



Queda demostrado que la pocería sin zanja es el sistema más novedoso para la rehabilitación y saneamiento de tuberías ya que reduce mucho el tiempo de ejecución de los trabajos, es un sistema más limpio y además respetuoso con el medio ambiente.