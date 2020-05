​La nueva realidad de las escorts en Murcia Las ayudas sociales han permitido que un sector tan desfavorecido como el de las escorts, no esté sufriendo consecuencias mayores Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de mayo de 2020, 11:43 h (CET) La desescalada ha comenzado, aunque la realidad es que muchos sectores todavía no han podido reanudar su actividad y muchos de ellos tardarán en hacerlo. Uno de los grupos más afectados y que se enfrentan a una nueva realidad son las escorts en Murcia.



Estas profesionales de la noche, ofrecen sus servicios de acompañante, sea para una cita privada o para acudir a eventos con más personas. El confinamiento ha limitado la situación de este grupo, que en muchos casos no cuentan con ningún tipo de ayuda o prestación social.



Muchas han sido las chicas que se han reinventado durante este periodo de cuarentena, muchas buscan obtener ingresos a través de contenido erótico privado que pueden difundir a sus interesados, mientras que otras han pasado a otros sectores sí permitidos.



Sin embargo, la mayoría de ellas siguen desprotegidas y sin trabajo, y muchas con familias que mantener.



Los voluntarios sociales el mejor aliado Las ayudas sociales han permitido que un sector tan desfavorecido como el de las escorts, no esté sufriendo consecuencias mayores. Estos voluntarios han contribuido a ofrecer sus servicios para colaborar con la comunidad, ofreciendo alimentos y servicios básicos de forma desinteresada.



Las ayudas sociales han permitido que un sector tan desfavorecido como el de las escorts, no esté sufriendo consecuencias mayores. Estos voluntarios han contribuido a ofrecer sus servicios para colaborar con la comunidad, ofreciendo alimentos y servicios básicos de forma desinteresada.



Muchas han sido las profesionales que se han unido al grupo de voluntarios, ofreciéndose ayudar ante esta crisis sanitaria y social. Un grupo de trabajo, en el que las clases más desfavorecidas como las escorts en Murcia, no han dudado en ser parte activa.

