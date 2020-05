​¿Cuál es el mejor gel desinfectante contra el COVID-19?

El uso de geles desinfectantes se ha disparado a raíz de la declaración del estado de alarma por el Coronavirus. Son muchas las marcas que han visto la ocasión perfecta para ofrecer sus productos con el fin de garantizar la máxima desinfección, pero solo una ha conseguido ofrecer una fórmula verdaderamente fiable y con garantía de protección y seguridad.



PAVLOVA'S, distribuidora de Rosa Impex con sede en Fuengirola (Málaga) es la única que ha logrado llevar al mercado un gel hidroalcohólico con una composición verdaderamente interesante. Medi Skin, su propuesta, ya ha conseguido destacar y posicionarse como el mejor gel del mercado para evitar y prevenir el COVID-19. ¿Su aval? Profesionales de la salud que han demostrado la eficacia de este producto. Además, el precio por bote es de 1,95€, inferior al precio marcado por el gobierno (2,10€), con el objetivo claro de apoyar a la ciudadanía con un precio accesible.



Medi Skin, el gel desinfectante con el mayor contenido en alcohol La base de este gel desinfectante es su alto contenido en alcohol. A diferencia de muchas otras propuestas del mismo sector, es el único que puede garantizar poseer una concentración de alcohol del 70%. De hecho, es de los pocos que lo dejan claro a través de la etiqueta de su recipiente.



Muchas marcas evitan mencionar la cantidad de alcohol que tienen sus geles. Sin embargo, el gel desinfectante hidroalcohólico de manos de Medi Skin no deja lugar a dudas. Así refuerza la confianza del usuario y demuestra que su fórmula no tiene truco. Si posee la mayor eficacia en la prevención del coronavirus es porque, precisamente, cuenta con la mejor composición posible.



Además de en la web de Pavlova’s, el producto también se puede comprar en la web de Amazon. En Amazon podrás comprar un pack de 24, perfecto para empresas y locales comerciales.



Agradable, de fácil absorción y con el máximo índice de desinfección

Como todo gel de manos, sus componentes deben facilitar su aplicación. Cuando se usa el gel de Medi Skin, el usuario no necesita enjuagar ni invertir mucho tiempo hasta que este sea absorbido por la piel. Está hecho pensando no solo en la seguridad, sino también en las facilidades. Por eso, en la primera toma de contacto ya deja claro que su tacto es de lo más agradable y que su absorción es muy rápida.



Por otra parte, está a la altura de los protocolos establecidos para pandemias. Los estudios especializados indican que el índice de alcohol para garantizar la correcta limpieza y desinfección de la manos debe estar entre el 65% y el 70%. Debido a esto, el equipo de Rosa Impex ha decidido ir a por la parte superior de la horquilla. Solo así pueden garantizar el mejor resultado y conseguir el aval de todo el sector médico que defiende su uso gracias a su eficacia.



Cabe añadir que también es un gel que piensa en las pieles más sensibles. Su prioridad no es solo proteger y evitar el contagio del COVID-19, también es cuidar la piel de las manos. Con este fin, evita por completo el uso de colorantes de cualquier tipo, como también de triclosán y parabenos, colorantes bastante dañinos para personas con pieles reactivas o sensibles.



Elaborado siguiendo los requisitos y protocolos de seguridad más exigentes, este gel desinfectante ha sido diseñado para conseguir el mejor efecto contra la pandemia del coronavirus. Los especialistas lo recomiendan, como también aconsejan siempre lavar las manos tras su uso si se va a comer, beber o fumar; amén de evitar el contacto con los ojos. Está especialmente pensado para desinfectar las manos.



Actualmente, el gel hidroalcohólico Medi Skin se posiciona como la mejor propuesta no solo en tiempos de aislamiento, sino también cuando transcurran las fases de desconfinamiento y se llegue a la nueva normalidad. Este producto, en su recipiente de 100 ml, está disponible a la venta para garantizar la máxima higiene y desinfectar cualquier partícula vírica. En menos de 20 segundos, puedes acabar con cualquier posible contagio aplicando este gel en tus manos. De hecho es algo que ya se ha testeado con los más de 5000 geles que ha donado esta empresa a distintas comisarías de Policía de nuestro país.



Sobre PAVLOVA'S



PAVLOVA'S es una empresa de Fuengirola que distribuye e importa de forma exclusiva productos de Rosa Impex. Una compañía familiar que lleva varios años en activo y que quiere distribuir más de 600.000 unidades de estos geles hidroalcohólicos tan eficaces. Su labor ha destacado recientemente por el donativo de más de 5.000 unidades de Medi Skin por toda la Costa del Sol.



Aunque este gel tan destacado por su alto contenido en alcohol es uno de los productos más nombrados recientemente, dadas las circunstancias, esta firma cuenta con más de 1.500 referencias diferentes de productos para el cuidado personal. Ofrecen lo mejor de una firma que se ha posicionado entre las mejores de cosméticos dentro de Europa.



Rosa Impex, marca que distribuyen, lleva en activo desde 1991 y cuenta con presencia en más de 60 países. Sus laboratorios han sido los responsables de crear numerosas fórmulas de cosmética más que destacables, y son también los que han decidido dar el paso necesario para crear el mejor gel de manos para aplacar el Coronavirus. Tienen al mejor equipo entre sus filas, con los protocolos de calidad y seguridad más exigentes. El resultado que consiguen así es algo que ya salta a la vista.