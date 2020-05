Las cinco fases del desconfinamiento de los coches Tanto si tu coche duerme a cubierto como a la intemperie, es importante tenerlo bien limpio por dentro y por fuera Redacción Siglo XXI

martes, 5 de mayo de 2020, 09:48 h (CET)

Después de cincuenta días, ha llegado la desescalada. Durante este tiempo ha sido prácticamente imposible que una gran parte de los vehículos privados se hayan movido de manera regular y debido a esto, es muy probable que éstos no puedan arrancar. Lo más habitual es que se haya estropeado la batería, pero la humedad en el interior del vehículo, acumulación de óxido en el tubo de escape, deformación de neumáticos o putrefacción del depósito de gasolina también se encuentran entre los problemas mecánicos más habituales tras este período.



Aún con los movimientos restringidos en esta primera fase de desescalada, y para evitar fallos en la puesta en marcha, Speedy, la cadena europea de talleres mecánicos, representada en España por T&S Automóvil que pertenece al Grupo Total, propone revisar el vehículo con una serie de fases para el desconfinamiento: “Con estas pequeñas medidas se podrá circular sin ningún problema tanto por ciudad como autopista”.



Fase 1: La batería

Si el coche se encuentra en la calle, es bueno aprovechar algún desplazamiento rápido al supermercado o a la farmacia para comprobar que todo está ok.



Si se encuentra en el garaje de nuestro domicilio podemos arrancarlo durante 5 minutos. Esta operación la repetiremos semanalmente, tomando siempre las medidas de precaución posibles y sin alargar demasiado el tiempo de arranque del vehículo, sobre todo si se encuentra en una zona común entre vecinos, ya que, como tal, la estancia en estos sitios también está restringida.



Fase 2: Los neumáticos

Cuando puedas haz que el coche se mueva aunque sea unos centímetros. Esto evitará que su peso recaiga siempre en el mismo punto de los neumáticos, lo que podría hacer que se acaben deformando. También es una opción darles un poquito más de presión de lo normal.



Fase 3: El motor

Si tienes que ir a hacer la compra grande y sólo puedes ir con el coche, aprovecha para subirlo un poco más de revoluciones. Eso le quitará la carbonilla acumulada del motor.



Fase 4: El depósito

Cuando vuelvas a casa de hacer la compra es aconsejable poner gasolina hasta el tope. Eso hará que no se evapore con tanta facilidad y también evitará daños en el depósito. Además, ahora es un buen momento para hacerlo, ya que los precios están más baratos que nunca.



Fase 5: La limpieza

Tanto si tu coche duerme a cubierto como a la intemperie, es importante tenerlo bien limpio por dentro y por fuera. Con ello evitaremos hongos y moho en el interior y también se debe tener en cuenta que las heces de los pájaros son elementos que corroen la pintura. Una funda protectora no es ninguna mala idea para resguardarlo de las inclemencias externas. Si tu coche está en el interior también existen fundas antipolvo.



Todos estos consejos que os hemos propuesto deben realizarse de una forma prudente y cumpliendo con las normas de aplicación de la fase del estado de Alarma en la que nos encontremos.



