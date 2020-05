El Ibex 35 abre con una caída del 2,53% y defiende los 6.700 ante las tensiones entre EE.UU. y China Asimismo, las bolsas europeas han abierto la jornada con comportamiento negativo y caídas del 2,84% para Francfort, del 3,39% para París y del 0,65% para Londres Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 4 de mayo de 2020, 11:11 h (CET)

El Ibex 35 ha iniciado el mes de mayo con una caída del 2,53%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.734,80 enteros a las 9.01 horas, en un contexto marcado por las tensiones y acusaciones entre Estados Unidos y China sobre el origen de la propogación del coronavirus, lo que podría desembocar en nuevas disputas comerciales.



Este fin de semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha declarado que existe "una importante cantidad de pruebas" que demuestran que el nuevo coronavirus que ha provocado una pandemia global comenzó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, el epicentro de la enfermedad, algo que ha negado China.



"Puedo decir que existe una importante cantidad de pruebas de que este virus procedió de un laboratorio en Wuhan", ha declarado Pompeo en una entrevista con el programa 'This Week', de la cadena ABC, aunque no ha señalado que el virus hubiera sido creado por los responsables del laboratorio.



En este contexto, los inversores estarán atentos esta semana a la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania sobre las compras del Banco Central Europeo (BCE), que se conocerá este martes, y al informe de desempleo de Estados Unidos, que se publicará este viernes.



En España, este lunes comienza la fase cero del plan desescalada con la reapertura condicionada de comercios y restaurantes, después de conocerse que el Gobierno prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro que se elevará al 19%, mientras que para 2021 estima un repunte del 6,8% en 2021 y un descenso de la tasa de paro al 17,2%.



Tras caer el jueves un 1,89% y cerrar abril con un avance del 2,02%, el Ibex 35 iniciaba la jornada en terreno negativo y defendía la cota psicológica de los 6.700 puntos, después de que el Dow Jones se anotara una caída del 2,55% el pasado viernes.



En los primeros compases de la sesión, todos los valores cotizaban teñidos de rojo, salvo Telefónica, que se anotaba un 0,86% tras confirmar que negocia una posible integración de su negocio con Liberty Global en Reino Unido.



En el lado de las pérdidas se colocaban IAG (-7,7%), ArcelorMittal (-6,16%), Bankinter (-5,93%), Bankia (-5,32%), Repsol (-4,97%), Grifols (-4,74%) y BBVA (-4,71%), entre otros.



En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 18,73 dólares a las 9.01 horas, tras caer un 5,26%, mientras que el crudo brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 26,28 dólares, con una caída del 0,45%.



Asimismo, las bolsas europeas han abierto la jornada con comportamiento negativo y caídas del 2,84% para Francfort, del 3,39% para París y del 0,65% para Londres.



Por su parte, la prima de riesgo española subía hasta 139 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,831%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0934 'billetes verdes'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.