Por la crisis del coronavirus y por otras muchas más cosas que no cabe recordar ahora, tenemos que continuar guiándonos por esos grandes timoneles que están sabiendo sacarnos de esta nueva plaga oriental y librarnos del más importante atolladero de los últimos tiempos. No se me ocurre cómo podremos agradecer tantos desvelos por nuestra economía, desde el pequeño autónomo a la gran empresa, mientras combaten sin descanso la infección informando con germánica exactitud sobre los pronósticos más razonables de su evolución, que si no han tenido más éxito es por circunstancias difíciles de pronosticar. Ha de reconocerse que es harto complicado extinguir a la vez una peste y una nación con tanta celeridad y eficacia, un logro al alcance de pocos.



La claridad de las normas ha sido otra de las inequívocas conquistas de quienes mandan. La enorme seguridad jurídica que nos ha proporcionado el boletín oficial se estudiará en las facultades de derecho, en especial por las sesudas excepciones al confinamiento domiciliario, con esas aglomeraciones al mediodía en el supermercado y esos salvoconductos a los esenciales dejando en casita a los accidentales, por desempeñar los muy tunantes servicios residuales a la sociedad, aunque fueran altos investigadores en ciencias superferolíticas. Conseguir que los perros sin bozal paseen a sus dueños con él puesto, lo recordaremos sin duda de por vida.



La fortuna que hemos tenido al contar con la mejor generación política de la edad contemporánea es algo que serena mucho en plena tempestad. La colección de formidables líderes nacionales y extranjeros que dirigen hoy nuestros pueblos, salvo los desafortunados casos de Alemania y Suecia, es toda una garantía de tranquilidad en una época tan delicada para la tierra. Menos mal que contamos con los mejores en los peores instantes.



Las estamos pasando canutas, pero no me quiero ni imaginar qué sucedería de no estar al frente las lumbreras que tenemos y que afortunadamente lo mantienen todo bajo control.