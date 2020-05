En estas fechas tan señaladas… Una frase pulula por el ambiente que dice: “¡Sálvese quien pueda!”. Pero este zumbido podría dar lugar a malas interpretaciones. Por eso he venido aquí para matizarla de la siguiente manera:” Pongamos por caso que usted y yo estamos nadando en el mar. En un momento dado, vemos asomar la aleta de un tiburón y yo me digo:” ¿Qué hago?” Entonces, aunque no descarto que pueda haber más variantes, en aquel instante se me ocurren 4 opciones: nadar los dos a toda leche hacia la playa y que se salve el mejor, darle yo a usted un golpe para que el tiburón se lo coma mientras yo me salvo, hacer frente entre los dos al tiburón para intentar matarlo, sacrificarme yo para que usted se salve”. Bien, en cualquier situación crítica que se pueda imaginar, siempre existen heroicas, miserables y neutras combinaciones y dentro de ellas, muchas más. Como es el caso de Oskar Schindler, Caecilia Antonia Maria Loots, Ángel Sanz Briz, Suzanne Spaak... O el caso contrario de la policía judía en los campos de concentración nazi. O los que no hicieron ni mal ni bien por los demás. Aunque la situación no es tan dramática, creo que estamos en una de esas fechas en las que surge lo mejor y lo peor de nosotros. Independientemente de la religión, color del parido político, ideología, etc., al que diga usted pertenecer, yo le invito a que se quite la careta. Y, aprovechando que no nos ve nadie, se pregunte:” ¿Quién soy yo?”