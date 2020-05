Comunismo, capitalismo y cristianismo

Tres entidades incompatibles, irreconciliables, se han fusionado de manera incomprensible y han establecido la mayor dictadura que ha existido en la humanidad. Unos te dicen lo que tienes que hacer, cuando y como puedes salir a la calle, pero separados aún en tu propio domicilio; nos equiparan a los leprosos del Evangelio que gritaban “impuro” para que no se acercasen a ellos. Los defensores de la libertad de Mayo del 68, te multan si no los obedeces y hasta te puede costar ir a la cárcel. De la chimenea del Vaticano sale el humo negro de Satanás, lo cual ya anunció el Papa Pablo VI. Impiden a los fieles acudir a los templos que mantienen cerrados, pero sin embargo llevan ídolos paganos al Vaticano; hablan de los pobres, de la ecología, de la Madre Tierra, pero a Cristo ni le nombran, tampoco hablan de la Gracia Divina, del sufrimiento de Cristo, ni del pecado, ahora dicen falta. Lo sagrado, lo divino ha desaparecido, la celebración de la Santa Misa que es el Sacrificio incruento de Cristo en el Calvario, más parece una reunión vecinal; los fieles asistentes, la mayoría, no saben lo que se celebra. Todo el mundo comulga pero nadie confiesa, claro, ya no existe el pecado, Cristo Vivo y Presente en la Sagrada Forma, lo reparten como si fuesen galletas; ultrajes, sacrilegios, profanaciones, indiferencia es lo que abunda; las normas que ha dado la Conferencia Episcopal Española, es la evidencia de que lo divino, lo sagrado es lo menos importante, lo que hacen es repetir y con creces las normas del Gobierno. Los católicos conocedores de la doctrina, acabarán marchándose de esta Iglesia, que no es la que fundó Cristo, pero queda un resto que permanece fiel. El capitalismo está hundiendo en la miseria a los trabajadores, a los más pobres, a los más vulnerables para esclavizarlos. La Iglesia habla mucho de los pobres, pero a ellos nada les falta, se parecen a las plañideras de Jerusalén, demagogos, parlanchines, que no predican nada más que vaciedades, que es lo que ellos tienen, vaciedad. Estamos en la Era de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, vaticinados por San Luis María Griñón de Monfort, soldados a las órdenes de una Capitana invencible, la Santísima Virgen María; sus armas son el crucifijo en una mano y el rosario en la otra y un fuego divino, abrasador en el corazón, que con sus palabras ardientes proclamarán la Gloria de Dios. Estamos en la Gran Tribulación y los impíos, apóstatas, malvados y perversos, serán barridos de la faz de la tierra y la Paz, la alegría, el gozo, reinará en los corazones de los que han permanecido fieles, que los hay y más de lo que parece.