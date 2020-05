Dictocracia

Son dos formas de gobernar un país incompatibles entre sí, o sea, donde se dé la una, no puede existir la otra. Como decían los latinos constituyen una “contradictio in terminis”, los griegos la denominan ὀξύμωρον (oxýmōron), y nosotros oxímoron que, según la RAE, consistente en combinar dos palabras o expresiones de significado opuesto.



Pues bien, esa combinación de dos términos enfrentados es a lo que ha llegado Pedro Sánchez, este mago de las contradicciones, de los avances y retrocesos que continuamente se está rectificando. Recuerdo que hubo, tiempo ha, un baile al que le llamaban la yenka que decía: “izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un dos tres…”.

Esto es lo que practica el indefinible Pedro, mucha izquierda, mucha izquierda, está aliado con los comunistas que aspiran a introducir en España un régimen dictatorial como en Cuba, Venezuela…, nada de derecha, con la que no cuenta para nada, pero sí le pide su apoyo incondicional; delante detrás, un dos tres y adelante aunque arrase todas las libertades.



España salió, en buena, hora de una dictadura cuando se aprobó la Constitución por la que nos regimos, pero con el advenimiento de Pedro Sánchez al poder, especialmente en estos últimos tiempos, se ha creado una situación de dictadura, dentro de una democracia.



La Dictadura se produce cuando un gobernante no admite otras formaciones políticas, salvo la suya, a diferencia de la democracia que es cuando el poder reside en el pueblo y el país es gobernado por sus representantes. Es obvio ¿verdad?



Sánchez, con la excusa de la epidemia que asola al mundo, ha limitado drásticamente nuestras libertades y nos ha enclaustrado de forma draconiana.



Está ejerciendo un poder absoluto comparable al Despotismo ilustrado del siglo XVIII, ya que no cuenta con ninguno de los partidos políticos restantes, ni siquiera con los que los mantienen en el poder, pues tanto Ezquerra Republicana, hay que oír lo que ha dicho Rufián en el Congreso, y el PNV que le ha dejado bien claro que no lo apoyará en otra prórroga, además de las que ha decretado, si no cuenta con el apoyo delas CC.AA, sobre todo con la del país vasco.



No es admisible esta forma de gobernar en una democracia, como tampoco se puede tolerar que tome sus decisiones sin contar con la voluntad de millones de españoles representados en los partidos de la oposición a los que desprecia. Tampoco es tolerable que estos conozcan sus decisiones que nos afectan a todos, por su interminables monólogos de los sábados en los que habla y habla sin transmitir ninguna idea, son, como decía Santa Teresa, “golpeteo de latas”, palabras sin ningún contenido y faltas de ideas.



Este hombre todavía no se ha dado cuenta de que muchos españoles, ¡ojalá fuésemos todos! tenemos capacidad de crítica y no nos puede embaucar con su charlatanería.



Que se prepare para lo que le puede sobrevenir después de tanto engaño e intento de tomarnos por tontos.