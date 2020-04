Vidoomy incorpora a Natalia Reina como Head of Sales-Spain Comunicae

miércoles, 29 de abril de 2020, 16:27 h (CET) Vidoomy no detiene el crecimiento de sus equipos y ha incorporado recientemente a su equipo de ventas nacional a Natalia Reina como Head of Sales del mismo. Su llegada a la compañía simboliza la firme apuesta de Vidoomy por acercar aún más su producto a sus clientes dentro del país y por su crecimiento dentro del mercado europeo Vidoomy es una plataforma digital especializada en difusión de vídeo que sirve de nexo de unión entre las marcas y los usuarios de los medios que forman parte de su inventario. Su tecnología la integran más de 2500 soportes digitales donde marcas y anunciantes encuentran el acceso a las audiencias target de sus campañas, obteniendo de este modo unos mejores resultados en cuanto a ROI, ROAS y KPIs.

Con presencia a nivel global, Vidoomy desarrolla su actividad comercial de forma más amplia en los mercados de USA y Latinoamérica y se encuentra creciendo de forma exponencial en los mercados de Europa y Asia. La incorporación de Natalia Reina al equipo de ventas en España tiene como objetivo acercar su producto a anunciantes y marcas no sólo a nivel nacional sino también europeo.

Las principales centrales de medios y agencias digitales, además de los clientes directos, serán el foco de atención de su trabajo. Vidoomy gestiona su actividad comercial con las marcas a través del sistema de venta directa y programática, los espacios publicitarios de los medios que conforman su marketplace. En concreto, el modelo de compra programática permite realizar optimizaciones instantáneas de las campañas y obtener mejores resultados en cuanto a rendimiento de las mismas y al retorno de la inversión publicitaria digital de los anunciantes.

Desde hoy, Natalia Reina será la encargada de multiplicar las ventas de la compañía y la encargada de liderar el equipo comercial en España. Su experiencia previa en empresas del sector como Adman, ahora conocida como Acuity, Latinmad o Antevenio conforman un background que junto a sus conocimientos del marketing digital le permitirá desarrollar su labor de forma más eficaz y productiva dentro de su actual posición.

“Tras 20 años en la industria digital y más de 15 en el mercado de USA y LATAM, volver a casa para mantener a Vidoomy en el Top of Mind de los principales anunciantes de nuestro país es uno de los desafíos más interesantes que he asumido en toda mi carrera” comenta Natalia acerca de su llegada al equipo.

La propuesta de valor que Vidoomy ofrece a las marcas es la posibilidad de segmentar las audiencias de los medios donde se implementan sus campañas haciendo éstas más certeras. Con el continuo crecimiento de sus equipos comerciales, Vidoomy apuesta por acercar este servicio a sus clientes dentro y fuera de sus fronteras.

