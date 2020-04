Más de diez mil visitas en el mes de marzo en jardinesconpiscinas.com Comunicae

miércoles, 29 de abril de 2020, 17:31 h (CET) El blog, que està especializado en el mantenimiento y la reparación de piscinas, así como en el cuidado de jardines, ha alcanzado las 10.000 visitas únicas durante el mes de marzo, posicionandose como un portal de referencia en este sector Desde que empezó en confinamiento, muchos hogares con piscina se han sentido más interesados en el cuidado de la piscina y en saber cómo sacarle partido, ya que al estar encerrados durante tanto tiempo en casa y pensar que es probable que no puedan ir de vacaciones demasiado lejos, ha hecho que aumente la preocupación y el interès por la reparación y el mantenimiento de piscinas y jardines.

De este modo, el blog jardinesconpiscinas.com ha aumentado sus visites, llegando hasta 10.000 visitas únicas durante el mes de marzo, que es cuando empezó el confinamiento. Los usuarios encuentran en este blog, un portal de información para saber cómo cuidar, protegir, mantenir, repara o sacar el mayor partido a su piscina y jardín, para poder aprovecharlo todo el año y cuidar estos lujos tan preciados, en los que a veces no suele repararse demasiado.

El confinamiento ha servido para que muchas personas aumenten el interés por todo lo que tienen , como es la piscina o el jardín, y quieren poner todo el empeño en saber cómo tenir autonomia para cuidar todas sus pertenencias y hacerlo de un modo seguro y professional. En cuanto a la reparación y el mantenimiento de piscinas y jardines, no siempre es necesaria la intervención de un jardinero o de un especialista en reparación de piscinas, sólo cuando el problema es más complejo o bien quieren contar con la máxima seguridad en aquello que van a hacer.

Este blog está especializado, es decir, que todos los artículos y publicaciones que se realizan han sido escritas por expertos del sector, de modo que aporta una serie de garantías, para llevar a cabo por ejemplo la limpieza, equilibrar el agua de la piscina, realizar un mantenimiento rutinario, poner en marcha los accesorios de limpieza de la piscina, saber qué tipo de productos le convienen al jardín, qué tipo de acciones se deben evitar para que no se mueran las plantas, cómo regarlas, qué tipo de plantación es más adecuada para la zona en la que se vive. Etc.

Pretende ser un portal informativo especializado, para todas aquellas personas que tienen una vivienda con un pequeño o gran terreno con jardín o con jardín y piscina, para que sepan todo lo que se puede hacer, a nivel amateur, para cuidar de la zona exterior de la vivienda y también tener en cuenta que hay ciertas cosas que necesitan de la ayuda de un profesional para no correr riesgos.

