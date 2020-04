El blog de piscinas y jardines piscinasyjardines.es ha alcanzado las 15.000 visitas únicas Comunicae

miércoles, 29 de abril de 2020, 17:55 h (CET) El blog, que está especializado en la reparación y el mantenimiento de piscinas, ha conseguido obtener 15.000 visitas únicas, posicionándose como un portal referencia en este sector Gracias a este aumento de visibilidad en los artículos, el blog ha conseguido posicionarse como uno de los blogs más vistos en el sector de las piscinas, consiguiendo difundir conocimientos especializados a los usuarios, sobre la reparación y el mantenimiento de piscinas, para que puedan cuidar de la misma de una forma más autónoma y con todos los conocimientos que necesita.

Es un blog que ha conseguido aún más presencia a través del confinamiento, ya que muchas personas que cuentan con una vivienda particular con piscina, se han interesado en el cuidado de la misma y han querido encontrar herramientas para arreglarla, protegerla, limpiarla o simplemente saber cómo hacer la puesta a punto para los meses más calurosos del año.

Mediante el conocimiento especializado para la reparación o mantenimiento de piscinas, muchas personas han decidido obtener una mayor autonomía e interés, para cuidar de su piscina y obtener las herramientas y accesorios necesarios para alargar la vida útil y disfrutarla durante todo el año.

¿Por qué hay más interés en esta temática?

El confinamiento de las personas en sus casas ha permitido dar más valor a todo aquello de lo que disponen, como la piscina. Por ese motivo ha aumentado el interés y la consulta de todos aquellos contenidos relacionados con el mantenimiento y con la reparación de piscinas, tal y como presentan en el blog de piscinasyjardines.es, el cual ha conseguido obtener las 15.000 visitas únicas.

Teniendo en cuenta que este año hay muchas personas que no irán de vacaciones, las visitas en este blog aumentarán significativamente, porque todas estas personas van a poner más empeño en reparar, mantener, cuidar limpiar y, en definitiva, proteger su piscina, para poder disfrutarla de la mejor manera durante todo el año y alargar su vida útil lo máximo posible.

El hecho de que muchas otras personas se han quedado sin trabajo o bien están viviendo un ERTE, quiere decir que el cuidado de la piscina también será de vital importancia para disfrutar del verano en su casa, ya que probablemente no podrán hacer un largo viaje y es muy probable que pasen sus vacaciones en casa.

Para obtener los mejores conocimientos especializados en la reparación o el mantenimiento de piscinas, es recomendable apostar por portales profesionales, como el blog de www.piscinasyjardines.es.

