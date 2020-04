Nace un nuevo blog sobre la natación: beneficiosdenadar.net Comunicae

miércoles, 29 de abril de 2020, 17:59 h (CET) Nace un espacio para descubrir todos los beneficios que aporta la natación para la salud física y mental, a través de artículos especializados sobre la natación y todas las posibilidades que ofrece este deporte, el cual está considerado como uno de los más saludables que existen El blog beneficiosdenadar.es es el mejor portal de información para conocer todas aquellas ventajas que la natación puede aportarnos, ya sea a nivel físico o a nivel psíquico, ya que es un deporte que aporta diversos beneficios y que está indicado para todo el mundo, como pueden ser niños, gente joven, gente mayor, gente lesionada, mujeres embarazadas, para un post operatorio, etc.

Al estar dentro del agua, los movimientos que realiza la persona son más ligeros y graduales y eso evita la aparición de lesiones y aporta una sensación más ligera en el peso, al mismo tiempo que permite fortalecer la musculatura al hacer un movimiento que, a su vez, está frenado por el agua y que permite que no se hagan movimientos bruscos y que no haya latigazos o tendinitis, por ejemplo.

En el blog beneficiosdenadar.net descubrirás que la natación es una actividad física que ayuda a mejorar los problemas de espalda, fortalece la caja abdominal, los dolores de rodilla, permite obtener más resistencia o recuperarse adecuadamente de una lesión, ya que los movimientos son graduales y mucho menos agresivos que si se hacen fuera del agua. La natación está recomendada para volver a recuperar la fuerza física, tanto después de una lesión como después de una operación o bien después del post parto, ya que se obtienen grandes avances en poco tiempo, sin el riesgo a hacerse daño. También es recomendable para fortalecer el suelo pélvico o realizar una corrección postural, para conseguir que el tronco de la persona se coloque en la posición adecuada y evite sentir dolor provocado por una mala postura.

Mentalmente, la natación aporta paz y permite oxigenar mejor. Esto, sumado a los anteriores beneficios, hace que sea un deporte más que recomendable para todo el mundo, ya que además también conseguirán mejorar su capacidad pulmonar, un beneficio muy importante para cualquier persona.

La natación es uno de los mejores deportes que puede realizarse, porque aporta beneficios para el cuerpo y también para la mente y hay menos riesgo de sufrir lesiones, que si lo se compara con otros deportes más agresivos o con más rebote como puede ser correr.

Desde el blog beneficiosdenadar.net se aprenderán cada uno de estos beneficios y podrás leer informaciones especializadas en este tema, para saber cómo sacar el mayor partido a la natación y entender un poco mejor en qué consiste y cómo ponerla en práctica, según las necesidades del usuario en cada momento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.