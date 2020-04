Los beneficiarios desempleados del Proyecto Sevilla Integra siguen recibiendo orientación de F. Adecco Comunicae

miércoles, 29 de abril de 2020, 18:08 h (CET) El proyecto tiene el objetivo de fomentar el empleo de las personas con mayores dificultades de inserción, concretamente en los Distritos Municipales de San Pablo - Santa Justa y Nervión La Fundación Adecco, en el marco de su misión social #EmpleoParaTodos continúa trabajando, vía telemática, con 250 beneficiarios del programa Más Empleo 2019, dentro del proyecto Sevilla Integra, para favorecer su empleabilidad. La iniciativa está subvencionada por el Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla.

El proyecto, que finaliza en noviembre de 2020, tiene la finalidad de mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral en la capital andaluza, a través de programas orientados a incrementar las competencias sociolaborales y profesionales de las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción.

Las repentinas medidas adoptadas por el estado de alarma no han paralizado el proyecto. Así, los consultores expertos de la Fundación Adecco continúan realizando su labor de orientación, vía telemática, con personas desempleadas de los Distritos Municipales de San Pablo-Santa Justa y Nervión. En estas sesiones, por teléfono y/u online se realiza un seguimiento de la situación de estas personas, enfocado a su preparación para la búsqueda de empleo: red de contactos, mercado laboral, autocandidatura, consejos de marca personal, orientación para la elaboración de CV y propuestas oportunidades laborales y sectores en auge.

Está previsto, también, que los beneficiarios del programa tengan la oportunidad de tener contacto con profesionales de RRHH de diferentes empresas que colaboran con la Fundación Adecco. De este modo podrán saber qué capacidades demandan las compañías a la vez que éstas toman conciencia y se acercan a la realidad de las personas en riesgo de exclusión.

José Antonio Payán, coordinador de la Fundación Adecco en Andalucía Occidental, ha resaltado que “la situación de confinamiento ha cambiado las formas pero no el fondo de nuestra misión, que es ayudar a las personas en riesgo de exclusión a encontrar un empleo. Afortunadamente, hemos encontrado la vía para adaptarnos a las circunstancias y continuar con nuestra labor de orientación. Creemos que ahora mismo es más vital, si cabe, estar cerca de las personas con más dificultades, debido al doble riesgo de exclusión que pueden sufrir fruto del aislamiento.”

Todos los participantes de este programa son personas empadronadas en la ciudad de Sevilla. Y está enfocado a ayudar a:

- Personas desempleadas en general.

- Personas desempleadas de larga duración

- Personas con algún tipo de discapacidad.

- Personas víctimas de violencia física o psíquica.

- Personas inmigrantes.

- Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social.

- Personas que residan en alguna de las seis zonas desfavorecidas de la ciudad, según la ERACIS.

- Personas que residan en alguna de las zonas de la ciudad con Planes Integrales aprobados por el Ayuntamiento de Sevilla.

Para conocer con mayor detalle el proyecto, puedes acceder a este enlace: https://fundacionadecco.org/sevilla-integra-mas-empleo-2019/

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:

- Personas con discapacidad

- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión

