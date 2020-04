5 ONG, empresas, medios de comunicación, artistas e influencers se suman a #ELGRANRETOSOLIDARIO Comunicae

miércoles, 29 de abril de 2020, 18:12 h (CET) Se trata de una gran Gala Solidaria online que tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo, a partir de las 17 horas, en la que las ONG integrantes del Comité de Emergencia en España, con la colaboración de ProFuturo, más de 100 artistas, influencers y 22 empresas y grupos de comunicación, entre ellos RTVE, Atresmedia y Vocento, se han unido con el objetivo de conseguir la mayor ayuda posible y evitar que las familias y colectivos más vulnerables se queden atrás en esta pandemia Más de 100 artistas, presentadores, influencers y rostros conocidos se han sumado ya al #ELGRANRETOSOLIDARIO para colaborar en la respuesta al mayor reto de este tiempo, la crisis generada por la pandemia de coronavirus, minimizar sus impactos en las familias y colectivos más vulnerables e impedir que se queden atrás.

El #ELGRANRETOSOLIDARIO es un gran movimiento social puesto en marcha por el Comité de Emergencia en España para movilizar a la sociedad y canalizar la solidaridad con los que más lo necesitan durante la crisis del COVID-19. Un evento que permitirá realizar aportaciones económicas solidarias durante una gran gala virtual en directo, que se retransmitirá el próximo sábado 2 de mayo, a partir de las 17 horas en diferentes canales y que aunará música, entretenimiento y sensibilización.

Esta iniciativa servirá para financiar y ampliar los proyectos de Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, ONG integrantes del Comité de Emergencia, que ya están trabajando en España y en todo el mundo, para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia entre los sectores más vulnerables de la población por su situación económica y social.

“España es un país solidario y así lo demuestra su ciudadanía ante las diferentes crisis y emergencias humanitarias”, explica Sara Barbeira, portavoz del Comité de Emergencia. “Según la última Radiografía de la Solidaridad en España, elaborada por la app financiera Fintonic, la sociedad española es una de las más solidarias: uno de cada cuatro españoles ha colaborado económicamente con alguna iniciativa solidaria. Una vez más confiamos en la sociedad española para apoyar a los más vulnerables en esta gran crisis a nivel mundial”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de ProFuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación "la Caixa", el patrocinio de empresas como Orange, Oral B, We Are Water y Animal M y colaboración de RTVE, Atresmedia, Vocento y Movistar+ en la difusión, que sumarán para apoyar la recaudación de fondos destinada a las ONG que conforman el Comité: Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

Las distintas actuaciones e intervenciones se podrán seguir en la web del Comité de Emergencia. Además, influencers con gran tirón mediático, como Videopatas, Verdeliss, Mundo de Mía, Loulogio y Mimo de Mami, van a ceder sus canales para retransmitir la gala, lo que convierte este evento digital en un hito en términos de difusión y distribución.

Entre los artistas confirmados para este gran reto solidario figuran: Sole Giménez, Carlos Baute, Edurne, Los Morancos, Rosana, Ele, Ruth Lorenzo, Soraya Arnelas, Pasión Vega, Lucía Gil, Xuso Jones, Rosana, Miguel Ángel Muñoz, Marta Sánchez o María Peláe; además de reconocidos rostros como: Jordi Évole, Frank Blanco, Jacob Petrus, Olga Lambea, Samantha Vallejo-Nágera, Cayetana Guillén Cuervo, Ana Morgade, Iñaki López, Andrea Ropero, Adriana Abenia o Nico Abad; e influencers como Verdeliss, Videópatas, Yellow Mellow o Loulogio.

Porque juntos salvamos más vidas

Las ONG que forman parte del Comité de Emergencia (Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) han movilizado a sus equipos y puesto en marcha la respuesta a la emergencia desde el primer momento, con: medidas de prevención para frenar el contagio, refuerzo de los sistemas de salud (equipamiento de hospitales y protección del personal sanitario) y apoyo a las familias y comunidades más vulnerables con proyectos de agua y saneamiento, salud, seguridad alimentaria, protección infantil y generación de ingresos familiares. Todos los programas tienen como objetivo apoyar a las familias y comunidades más vulnerables de nuestro país y de todo el mundo ante esta emergencia humanitaria, ayudar a mitigar los impactos de la COVID-19 y evitar que sufran sus peores consecuencias.

Acción contra el Hambre se ha movilizado ya en los 50 países en los que trabaja para prevenir y contener la pandemia, además de ayudar a paliar sus consecuencias socioeconómicas. En España está trabajando desde los primeros días del estado de alarma, adaptándose para seguir acompañando a las personas más vulnerables con apoyo psicosocial, tarjetas para comprar alimentos y formación para reforzar su empleabilidad tras la crisis.

Médicos del Mundo trabaja para reducir los contagios de COVID-19 en varios hospitales españoles, aplicando la experiencia adquirida en epidemias como el ébola. Además, apoya a los colectivos más vulnerables de nuestro país, facilitándoles alimentos, medidas de prevención y atención sanitaria básica. También ha desarrollado planes de contingencia ante el coronavirus en cerca de 20 países de África y América Latina.

Oxfam Intermón trabaja en respuesta a esta emergencia en 65 países, con el objetivo de llegar a 14 millones de hombres, mujeres, niños y niñas. Las labores se centran en frenar la expansión del coronavirus, garantizando acceso a agua, saneamiento e higiene en hospitales, campos de personas refugiadas o comunidades vulnerables ya afectadas por la pobreza o los conflictos.

Plan International ha puesto en marcha un plan de respuesta global enfocado en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y sus familias para garantizar la continuidad de su educación, la protección frente a diferentes formas de violencia y el acceso a productos básicos de alimentación e higiene, tanto a 2.000 adolescentes vulnerables en España como en más de 50.000 comunidades de 55 países de América Latina, África, Oriente Próximo y Asia.

World Vision ha respondido a la crisis de la pandemia COVID-19 a nivel mundial en más de 70 países, atendiendo de forma inmediata y crítica a los niños y comunidades más vulnerables. El objetivo es ayudar a 72 millones de personas, con una respuesta global de 350 millones de dólares. Hasta la fecha ha apoyado a más de 7,035,725 personas a través de proyectos para limitar la propagación de COVID-19, fortalecer los sistemas de salud y la protección de trabajadores sanitarios, apoyo a niños afectados, así como, garantizar la protección de los niños más vulnerables.

ProFuturo es el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨, impulsado en 2016 para mejorar la calidad educativa de niños y niñas a través de la tecnología. A raíz del cierre de las escuelas, ha puesto a disposición de docentes, estudiantes y familias de todo el mundo sus recursos educativos digitales y ha donado 10.000 tablets a familias en situación de vulnerabilidad en España.

El Comité de Emergencia fue creado en 2015 en España por seis ONG (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité Español, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision), que deciden unirse para canalizar la solidaridad de ciudadanos y empresas en grandes emergencias humanitarias. El Comité nace para ofrecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones de emergencia que permita incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias; actuar como nexo de unión permanente entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía; incrementar la confianza social en las ONG en situaciones de emergencia, rindiendo cuentas del impacto de la actuación, y actuar conjuntamente como un referente de la ayuda de emergencia ante la sociedad.

Listado de empresas, entidades y medios de comunicación colaboradores de #ELGRANRETOSOLIDARIO: PROFUTURO, RTVE, ATRESMEDIA, VOCENTO, DKISS, DMAX, PARAMOUNT, COMEDY CENTRAL, TWITTER, MTV, CAMPOFRIO, GIGAS, ORANGE, ALTIRIA, LOSDELAMÚSICA, WE ARE WATER, FLAT 101, MIGRANODEARENA, ANIMAL M, BIZUM, ADIF, AMC, SECURITAS DIRECT, MOVISTAR +, ORAL B.

Para colaborar con esta iniciativa del Comité de Emergencia:

El Comité de Emergencia ha habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda y poder dar una respuesta más rápida y efectiva para atender las necesidades actuales y a los afectados por esta pandemia.

Llamando al teléfono 900 595 216

Enviando un SMS con la palabra "JUNTOS" al 38014 para donar 6 euros o al 28014 si quieres donar 1,2 euros

A través de la cuenta bancaria ES 2521005731700200294895

Y en www.elgranretosolidario.org

A través de Bizum al 38077 Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.